La ciudad de Ourense cuenta con 178 casos activos en el Sistema VioGén

El Sistema Viogén refleja en la ciudad 178 casos activos, de los cuales 122 están en seguimiento por parte de la Policía Nacional; 26, por parte de la Policía Adscrita (UPA) y 30 por la Policía Local. Estas cifras las proporcionó este miércoles el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, tras la junta de seguridad. “O comezo deste ano trouxo cifras alarmantes, con 6 mulleres asasinadas en España, o que quere dicir que temos que seguir implicándonos con unidade na loita contra a lacra da violencia de xénero”, aseguró.

En la reunión, en la que estuvieron presentes distintos cuerpos policiales, hablaron sobre la coordinación del operativo para controlar la seguridad durante el Entroido. El dispositivo contará estará formado por Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, bomberos de Ourense, Emerxencias del 112, seguridad privada y servicios sanitarios.