La rebelión del hijo

El 1 de enero de 1818 salió a la venta la novela “Frankenstein o el moderno Prometeo” en su primera versión. Firmada por una joven dama llamada Mary Shelley -utilizó este apellido a partir de su unión con el poeta Percy Shelley aunque ella se llamaba en verdad Mary Wollstonecraft Godwin- la novela cuenta la aterradora historia del médico Victor Von Frankenstein que, trastornado por sus experimentos sobre la vida y la muerte, construye una criatura valiéndose de deshechos de patíbulo y salas de disección que acaba rebelándose contra él y causándole un daño infinito, sustanciando un relato capaz de compilar el eterno dilema del hijo que se vuelve contra la autoridad paterna.

Se trata de una obra maestra de la literatura en los albores de un siglo pródigo en descubrimientos y adelantos científicos: y contiene enseñanzas y consejos que no conviene despreciar ni siquiera en nuestros días a dos siglos largos de su publicación. La inconveniencia de fomentar una creación antinatural que con el tiempo se vuelve tan poderosa que se averigua a sí misma en disposición de asaltar las posiciones del creador y atentar contra su poder y su existencia, no es solo una fábula digna de anidar entre las páginas de la literatura de anticipación sino un episodio muchas veces repetido en el devenir del comportamiento humano y digno de tenerse en cuenta como experiencia que no es aconsejable repetir. Y sin embargo, se repite.

La legión de ideólogos del moderno socialismo que anidan como abejas en colmena en los pasillos y despachos de Presidencia del Gobierno, han ideado muchas estrategias de ilusión y engaño como hacían los servicios secretos británicos en unos sótanos ministeriales para engañar al Alto Mando alemán y colarle la patraña de “El hombre que nunca existió” cuyo éxito abrió las puertas del desembarco en Sicilia. Uno de ellos ha sido fortalecer a Vox y su importancia en la escena política utilizando la técnica llamada que viene el lobo. El error ha sido tan mayúsculo y tan dramático que se ha vuelto del revés. Vox se está nutriendo de votos del PSOE defraudados y heridos por una gestión desastrosa. Y en Aragón, las encuestas lo reflejan con meridiana claridad. El hijo se ha vuelto contra el padre y lo ha matado. Ni más ni menos.