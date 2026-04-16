Sin clases en la Escuela Municipal de Música de Ourense por falta de profesores

La falta de profesorado deja sin clases a decenas de alumnos de la Escuela Municipal de Música por la innacción del Concello de Ourense de cubrir las bajas de docentes. A pesar de que las familias continúan pagando su cuota, las clases de Batería, Lenguaje Musical y Música y Movimiento siguen sin darse, con decenas de alumnos frustrados y desmotivados por sufrir esta situación. Debido a ello, las familias decidieron pasar a la acción y realizar una protesta solicitando que se retomen las clases.

El malestar de los afectados no es nuevo -el año pasado hubo problemas similares-, pero se ha agravado en las últimas semanas. La única vía de comunicación con la escuela, un grupo de WhatsApp, se limitó a enviar recientemente información sobre las matrículas del próximo curso sin dar explicaciones sobre las bajas, lo que indignó a los padres, que ya alertan de la falta de interés de los niños: “Son unhas clases que son unha ilusión para os nenos, unha ilusión que lles están quitando. Xa non se queren apuntar outro curso máis”, indicó Óscar Díaz.

Además, ven una intencionalidad por parte del organismo municipal en acabar con el centro. Según Modesto Prada se trata de “unha deixadez por parte do Concello e un abandono total por parte da Concellería de Educación. É un desmantelamento premeditado”.

El impacto directo de esta parálisis recae sobre los niños, que no pueden desarrollar su aprendizaje. “Yo quiero avanzar pero va a llegar un momento en que si no hay más clases, cuando vuelva a la Escuela va a ser como si empezase de nuevo. Ahora no hay sustituto y no hago nada”, lamentó José Manuel Vázquez, alumno de batería.

Nuno Cordeiro, que sufre el mismo problema, añadió que “xa levamos dúas veces así. Marchou un profesor e tivemos que esperar sen clases. Agora mesmo estou indo a outras clases porque estas non van”.

Una situación que arrebata la ilusión de los niños, como Oliva Maldonado, estudiante de piano, que expresó que “quería que mi hermano aprendiese algo para poder tocar el piano conmigo pero no hay profe, me da mucha pena”.

Los responsables alegan que se trata de meras “cuestiones internas” municipales. Mientras tanto, la escuela, que nació como alternativa al Conservatorio y llegó a superar los 300 alumnos, languidece ante lo que los usuarios temen que sea la antesala de su cierre definitivo.

Protestas

José Manuel Vázquez

“Si no hay más clases, cuando vuelva a la Escuela va a ser como si empezase de nuevo” — José Manuel Vázquez

Oliva Maldonado

”Quería que mi hermano aprendiese algo para tocar el piano conmigo pero no hay profe” — Oliva Maldonado

Óscar Díaz

“Son unhas clases que son unha ilusión para os nenos, unha ilusión que lles están quitando” — Óscar Díaz

Modesto Prada