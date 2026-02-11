El claustro de San Francisco y las fuentes de As Burgas, en estado "muy deficiente"

Un estudio encargado por el Concello de Ourense para impulsar la rehabilitación del casco histórico, tras su declaración como Área Rexurbe por la Xunta, concluye que buena parte de este ámbito presenta un notable deterioro. El documento, elaborado por la consultora coruñesa Estratega Consulting Global SL —con un equipo formado por arquitectos, sociólogos, urbanistas y economistas— analiza la situación urbanística, social y económica del barrio antiguo y propone actuaciones valoradas en algo más de 41,4 millones de euros.

En el conjunto histórico existen 1.065 edificios (651.007 metros cuadrados construidos). De ellos, 70 están en ruina, 129 en mal estado y 432 en estado deficiente. Solo 434 inmuebles, el 40,75%, obtienen la calificación de "buen estado". El informe subraya que la zona sur —entre la Praza Maior y los edificios anexos a la Praza da Trindade— necesita una recuperación integral, tanto en viviendas como en espacios públicos. También advierte de degradación en el noreste, incluida la popular zona "dos viños".

En cuanto a los bienes de interés cultural, dos de los ocho existentes en el ámbito reciben la peor valoración: las fuentes termales de As Burgas y el claustro de San Francisco están en estado "muy deficiente". El propio casco histórico, también protegido como BIC, es calificado de "deficiente". En cambio, el Palacio Episcopal, la catedral de San Martiño, el Archivo Arqueológico y el Archivo Histórico Municipal presentan un estado "bueno".

Las zonas verdes y los equipamientos tampoco se libran

El análisis también revisa equipamientos y zonas verdes. Se consideran en estado "deficiente" espacios como los jardines de la Praza de San Marcial, Praza Manuel Sueiro, Praza da Trindade, Praza da Sal, Praza dos Suaves, Praza do Correxidor, Praza da Estrela, el jardín de la Antigua Cárcel y la arboleda de Rianxo, mientras que el jardín de As Burgas figura como "malo". Por el contrario, obtienen una valoración "buena" áreas como Padre Feijóo, Praza de San Cosme, Praza da Imprenta, Xardín do Vilar, Praza da Magdalena, las plazas de San Martiño, dos Eirónciños, Praza do Ferro, Atrio a Trindade, Saco Arce, Praza Maior y Praza do Trigo.

Respecto a los equipamientos, el edificio del Concello y las oficinas de Servicios Sociales presentan un estado "deficiente", y la antigua cárcel está en "ruina". También suspende el Museo Arturo Baltar por el estado del inmueble. En cambio, reciben una nota positiva las oficinas de Recaudación y Urbanismo, el Centro de Iniciativas Empresariales, el Teatro Principal, el Liceo, Correos, la Diputación, varios centros educativos, el albergue de peregrinos, el Obispado y las iglesias. La plaza de abastos logra un "buena", pese a llevar años vacía, por estar ya restaurada.

El informe destaca además que "son precisos equipamientos de carácter asistencial, tales como centros de día, servicios de atención a la tercera edad, guarderías infantiles y dotaciones de carácter deportivo en esta zona histórica, que está incluida dentro de las futuras actuaciones del Rexurbe declarado por la Xunta".