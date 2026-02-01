La zona sur del Casco Vello de Ourense, resistir en una zona deprimida: "La calle está muerta"

Quien camina por la calle Villar, por citar tan solo un ejemplo que bien puede extrapolarse a todo el Casco Vello, se percata que recientemente ha bajado la persiana para siempre Golfiños, una boutique infantil emblemática del barrio, o que la antigua Pescadería Sinda en la Plaza de la Trinidad es prácticamente una cueva (okupada según testimonios de vecinos).

De ese paraíso comercial que fue en su día “la calle de las tiendas”, no queda más que un trasnochado reflejo, la realidad de un barrio con pocos vecinos y unos establecimientos cuyos dueños consideran la supervivencia una especie de fortuna. Únicamente resisten en esa calle la tienda de segunda mano “O Camiño da vida”, el estanco Old CBD de productos medicinales derivados del cannabis, el locutorio-tienda conocido como “De Tala”, donde se comercializan especias e infusiones importadas desde África, además de la Mercería Rosy.

Los propietarios se quejan de que, con la Zona de Bajas Emisiones en vigor, ha disminuido considerablemente su ya escasa clientela. Pero la mayor preocupación radica en el repunte de robos, el consumo deliberado de drogas, y el apoyo nulo por parte de las autoridades municipales a comerciantes que se encuentran en una ubicación socialmente desfavorecida.

José Rodríguez - Tienda Old CBD

José Rodríguez | La Región

“Abrí este negocio en abril del año pasado, aprovechando que la media de alquiler de locales ronda los 300 euros. Todo se deriva del cáñamo industrial, del que se extrae CBD sin principio activo. Son productos elaborados a partir del cannabis, muy efectivos para dolores musculares, fatigas. Aquí el reto mayor es que la calle está muerta, sin apenas esperanzas, y ahora con la Zona de Bajas Emisiones, peor. A pesar de eso, siento que da para sobrevivir, pero sería de gran ayuda que la administración diera algún tipo de incentivo a estos negocios que resisten en zona deprimida”.

Antonia y José Antonio - Tienda Reestrea

Antonia y José Antonio | La Región

“Es una pena que esta zona, estando tan cerca del Ayuntamiento, esté tan descuidada. Este negocio de aquí es uno de los sobrevivientes, y claro, yo soy afortunada porque esta mercería la fundaron mis abuelos hace 80 años, y por todo esto a la redonda, es la tienda más antigua que hay. Ahora mismo está influyendo el hecho de que esta fue declarada Zona de Bajas Emisiones, y por ejemplo, señoras con problemas de movilidad no tienen un lugar cercano donde aparcar el coche, y ya eso les crea un contratiempo, y aunque son clientela fiel, de algún modo impacta”.

Eva Fernández - Mercería Tesouro

Eva Fernández | La Región

“Es una pena que esta zona, estando tan cerca del Ayuntamiento, esté tan descuidada. Este negocio de aquí es uno de los sobrevivientes, y claro, yo soy afortunada porque esta mercería la fundaron mis abuelos hace 80 años, y por todo esto a la redonda, es la tienda más antigua que hay. Ahora mismo está influyendo el hecho de que esta fue declarada Zona de Bajas Emisiones, y por ejemplo, señoras con problemas de movilidad no tienen un lugar cercano donde aparcar el coche, y ya eso les crea un contratiempo, y aunque son clientela fiel, de algún modo impacta”.

Josefa Rey - Tienda A Barreira

Josefa Rey | La Región

“Llevamos 13 años con este negocio, y ya falta poco para jubilarnos. No puedo decir que nos vaya mal, pero soy consciente de que si estuviéramos unos metros más hacia abajo en esta misma calle, ya hace años hubiéramos tenido que cerrar, porque en esa zona todo va fatal. Aquí lo que nos salva es el Ayuntamiento; y por aquí transita a diario un número considerable de gente, sobre todo pasan por aquí funcionarios que vienen por el pan. Creo que también la clave es saber trabajar, por ejemplo, yo no cierro hasta las 3, y eso es estratégico en nuestra ubicación”.