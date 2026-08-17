¿Sabe usted que un coche de carreras se coló en el centro comercial de Ourense?

¿Sabe usted que el centro comercial Ponte Vella está a todo gas? ¿Que ya se están notando los preparativos para el evento que rendirá tributo a la mítica saga “Fast and Furious”? ¿Que Ourense se unirá a la celebración del 25 aniversario de la saga? ¿Que durante este fin de semana ya se pudieron ver varios coches deportivos entrando en el centro comercial? ¿Que los pasillos de Ponte Vella jamás habían oído rugidos de motor similares?