El coche de ocasión suma 4 años de crecimiento de ventas en Ourense

Tanto las administraciones públicas como los concesionarios señalan constantemente que Ourense es la provincia con el parque móvil más envejecido de Galicia, e insisten en la necesidad de su renovación. Pero ese mensaje sigue contrastando con las preferencias del mercado ourensano, que cierra su cuarto año consecutivo de crecimiento de ventas en coches de ocasión, que de nuevo superan por mucho a las ventas de nuevos vehículos.

Según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, en Ourense se vendieron durante 2025 un total de 15.918 coches de segunda mano, lo que supone, en primer lugar, 602 unidades más que en 2024. Si se comparan con las 3.340 nuevas matriculaciones que se registraron en el mismo periodo, tenemos que en Ourense se venden 4,76 coches de ocasión por cada nuevo.

“El mercado de segunda mano sigue dominado por unidades antiguas”, señalan fuentes de Ancove, quienes añaden que “este segmento ha crecido un 0,6% en Ourense, mientras que la media gallega descendió en el mismo periodo un 1,6%”. En este balance se observa también que “aumentan su peso los turismos de 2-3 años y los de 3 y 5 años y pierden peso los de 12 a 24 meses, el único grupo que desciende sus ventas sobre 2024”.

Las ventas están dominadas por los combustibles, aunque el diésel cede un 0,8% y la gasolina crece un 2,3%, dos puntos por debajo de la media del mercado. Aun así, suman el 86% de lo vendido"

En lo que respecta a los motores, “las ventas están dominadas por los combustibles, aunque el diésel cede un 0,8% y la gasolina crece un 2,3%, dos puntos por debajo de la media del mercado. Aun así, suman el 86% de las ventas” señalan los portavoces de los concesionarios. Acerca de la entrada de los motores alternativos en el ámbito de segunda mano, especialmente en los modelos híbridos, indican que “las motorizaciones menos contaminantes crecen proporcionalmente con fuerza, pero en valores absolutos suponen unas cifras muy bajas”, por lo que piden al Gobierno “que acelere la aprobación de ayudas a la compra de vehículos eléctricos de segunda mano”.

La quinta española

Si ampliamos los datos a nivel autonómico, los 15.918 vehículos de segunda mano vendidos en Ourense suponen algo más del 11% de las 144.216 unidades que se vendieron en Galicia durante 2025, período donde este mercado se contrajo un 1,6%.

Aún así, la comunidad gallega se situó como la quinta autonomía española en número de coches de ocasión vendidos, solo por detrás de Valencia (303.911), Cataluña (356.517), Madrid (390.177) y Andalucía, que encabezó las ventas el año pasado, con 474.745 unidades vendidas.