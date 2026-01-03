La Xunta de Galicia prepara 3,5 millones de euros para impulsar los nuevos modelos de motor

La consellería de Economía e Industria anunció que durante el mes de enero se publicará el nuevo marco de ayudas para que los conductores renueven sus vehículos, facilitando el acceso a los modelos híbridos y eléctricos.

A través del Institututo Enerxético de Galicia (Inega), articulará una nueva edición del programa Renova, presupuestado en más de 3,5 millones de euros, con los que financiará ayudas de hasta 4.000 euros -4.600 en el caso de las familias numerosas- para la compra de estos nuevos modelos, con una previsión en el horizonte de 1.600 nuevas unidades vendidas en toda la autonomía.

Podrán beneficiarse de estas ayudas aquellos particulares que entreguen un coche para su retirada de circulación de al menos diez años en el caso de los turismos, y cinco si se trata de una furgoneta. El coste del nuevo modelo no podrá superar los 42.000 euros, y cumplir con unas características concretas de emisiones, con cuantías adicionales en caso de modelos 100% eléctricos, o aquellos que requieran adaptación para conductores con discapacidad.

Los particulares podrán acogerse a este plan para la compra de un único vehículo, mientras que autónomos y empresas pueden renovar su flota hasta un máximo de diez unidades.

La Xunta de Galicia ha puesto el 16 de septiembre de 2026 como fecha límite para que los concesionarios se adhieran al plan Renova, permitiendo así recibir directamente la parte subvencionada del precio del vehículo, sin que el beneficiario deba desembolsarla antes.