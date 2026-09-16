Los coches de la Policía Local de Ourense contarán con videocámaras: serán capaces de leer matrículas

DATOS EN TIEMPO REAL

Los coches de la Policía Local de Ourense incorporarán dispositivos capaces de procesar datos de forma instantánea, aunque su despliegue definitivo dependerá de los trámites técnicos y administrativos pendientes.

Policía Local patrullando en la calle del Paseo en Ourense.
Policía Local patrullando en la calle del Paseo en Ourense. | Xesús Fariñas

Los vehículos de la Policía Local de Ourense contarán con un nuevo dispositivo tecnológico equipado con videocámaras e inteligencia de datos en tiempo real. La herramienta busca reforzar la seguridad vial y dotar a las patrullas de un apoyo digital directo durante sus desplazamientos cotidianos por la trama urbana.

Lectura de matrículas e información en directo

El equipamiento combina ópticas avanzadas montadas en los propios vehículos con software capaz de realizar la lectura automática de matrículas e interpretar las imágenes captadas al instante. Con este recurso, los agentes dispondrán de un flujo de datos inmediato sobre el terreno, orientado a mejorar la capacidad preventiva y detectar situaciones que comprometan la integridad de conductores y peatones.

Fase de pruebas y calendario

Tras una primera demostración para evaluar la cobertura y las distintas alternativas de montaje en los coches patrulla, la puesta en marcha oficial de los equipos queda supeditada a la resolución de los trámites técnicos y administrativos necesarios. Estos pasos finales fijarán la configuración definitiva de la flota policial y el calendario de implantación en las calles de la ciudad.

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