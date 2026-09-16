Los coches de la Policía Local de Ourense contarán con videocámaras: serán capaces de leer matrículas

Los vehículos de la Policía Local de Ourense contarán con un nuevo dispositivo tecnológico equipado con videocámaras e inteligencia de datos en tiempo real. La herramienta busca reforzar la seguridad vial y dotar a las patrullas de un apoyo digital directo durante sus desplazamientos cotidianos por la trama urbana.

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Lectura de matrículas e información en directo

El equipamiento combina ópticas avanzadas montadas en los propios vehículos con software capaz de realizar la lectura automática de matrículas e interpretar las imágenes captadas al instante. Con este recurso, los agentes dispondrán de un flujo de datos inmediato sobre el terreno, orientado a mejorar la capacidad preventiva y detectar situaciones que comprometan la integridad de conductores y peatones.

Fase de pruebas y calendario

Tras una primera demostración para evaluar la cobertura y las distintas alternativas de montaje en los coches patrulla, la puesta en marcha oficial de los equipos queda supeditada a la resolución de los trámites técnicos y administrativos necesarios. Estos pasos finales fijarán la configuración definitiva de la flota policial y el calendario de implantación en las calles de la ciudad.