Apartado cautelarmente el policía local de Ourense detenido por agredir a su pareja

La reincorporación de Javier R. este miércoles a su puesto de trabajo como policía local en prácticas fue un visto y no visto. El agente llegó muy temprano para empezar su tanda después de unos días libres, sin embargo, ni siquiera llegó a ponerse el uniforme, según informan fuentes consultadas por este periódico.

Minutos después de las siete de la mañana, se le notificó la incoación de un expediente disciplinario que lleva aparejada la suspensión cautelar que lo aparta provisionalmente del Cuerpo tras haber sido detenido a finales del mes de agosto por presuntamente agredir a su pareja cuando ambos se encontraban en Cangas.

Cabe recordar que, tras dicho arresto, había continuado trabajando como policía local, ya que para ser suspendido primero tiene que ser informada la Jefatura de lo ocurrido, por lo que el trámite no es inmediato.

Tras unos días libres, ayer estaba previsto que Javier R. volviese a su puesto, pero apenas pasó unos minutos dentro de la Jefatura. En torno a las 7,30 horas, salió por la puerta siendo consciente de que por el momento no podrá seguir con sus prácticas al aplicársele esta medida preventiva, aunque mantendrá sus retribuciones básicas tal y como contempla la normativa.

Este agente es uno de los 13 que se incorporaron el pasado 1 de julio a la Policía Local de Ourense para realizar sus prácticas durante tres meses, hasta el 30 de septiembre.

Reacciones políticas

Las reacciones políticas ante lo sucedido con este agente no se han hecho esperar. La candidata del Partido Popular a la Alcaldía, Ana Méndez, mostró ayer su solidaridad “total e absoluta” con la víctima. “Pediremos explicacións e máis información desde o Concello sobre este asunto, que é moi grave e por desgraza e unha das lacras que ten a nosa sociedade actual”, indicó la popular.

Natalia González, portavoz del PSOE, reclamó también al Concello información oficial sobre lo sucedido. “A nosa condena ante calquera forma de violencia contra as mulleres é absoluta e inequívoca, pero precisamente pola gravidade da acusación debemos actuar con responsabilidade”, indicó.

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En la misma línea, el líder del BNG en la ciudad, Luis Seara, apuntó a que esperaban que tras la noticia publicada por La Región les llamaran desde el Concello para darles “as explicacións oportunas” al ser “unha cuestión sensible que afecta a un membro do corpo da policía local e xera un profundo rexeitamento social”.

Sin embargo, no recibieron ninguna aclaración sobre este asunto. “Dado que non o fixeron, nin parece que o vaian facer, o BNG pedirá que na vindeira xunta de área se nos dea toda a información ao respecto, así como as medidas adoitadas”, señaló Seara.