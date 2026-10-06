29-N
Convocatoria de elecciones generales

¿Sabe usted que coger un taxi en la city puede incluir ahora una pequeña ruta turística de regalo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una vuelta de más que no estaba en el itinerario y que, entre taxistas y clientes, parece que no va a sumar precisamente buenas reseñas.

Parada de taxis en Ourense
Parada de taxis en Ourense | La Región

¿Sabe usted que el Concello de Ourense ha decidido eliminar el carril taxi de la rúa García Mosquera, en el entorno del Posío? ¿Que esta nueva medida obliga a los taxistas a dar una vuelta considerable para incorporarse a Progreso? ¿Que la decisión no ha sentado nada bien en el colectivo? ¿Que si los taxistas están molestos, los clientes están el doble porque además de perder tiempo pierden dinero? ¿Que cuál será la próxima?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats