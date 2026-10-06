¿Sabe usted que coger un taxi en la city puede incluir ahora una pequeña ruta turística de regalo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una vuelta de más que no estaba en el itinerario y que, entre taxistas y clientes, parece que no va a sumar precisamente buenas reseñas.
¿Sabe usted que el Concello de Ourense ha decidido eliminar el carril taxi de la rúa García Mosquera, en el entorno del Posío? ¿Que esta nueva medida obliga a los taxistas a dar una vuelta considerable para incorporarse a Progreso? ¿Que la decisión no ha sentado nada bien en el colectivo? ¿Que si los taxistas están molestos, los clientes están el doble porque además de perder tiempo pierden dinero? ¿Que cuál será la próxima?
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