Colas en las agencias de viajes de Ourense durante el primer día del Imserso: “Toca disfrutar tras tanto trabajar”

La escena se repite un año más. Sin necesidad de tiendas de campaña, pero con la misma paciencia y entusiasmo que en los grandes conciertos, decenas de jubilados ourensanos hicieron cola ayer desde primera hora de la mañana ante las agencias de viajes de la ciudad. Carta de acreditación en mano y con la ilusión intacta, el objetivo de la jornada no era otro que cazar alguna de las casi 9.000 plazas asignadas a la provincia para esta temporada del Imserso.

El lunes fue el día reservado para los beneficiarios que han tenido más suerte en el reparto inicial de los cupos. Los integrados en esta primera tanda de acreditados preferentes, salvo imprevisto de última hora, no tuvieron grandes dificultades para hacerse con el viaje soñado. Sin embargo, la competencia en la provincia es elevada: las 8.924 vacantes disponibles deben repartirse entre 97.025 mayores censados, lo que equivale a una media de una plaza por cada diez aspirantes. “Llegamos a las nueve y cinco a ver qué pillamos. Si te has pasado toda la vida trabajando, cuando llega el momento quieres disfrutar un poco, pero no a todos les toca. Es como la lotería”, explica Mercedes González, una vecina que aguardaba turno junto a sus amigas.

Destinos más buscados

En cuanto a los gustos de los viajeros no hay sorpresas, ya que el litoral peninsular y las islas se coronan un año más como las opciones estrella de los ourensanos. Nuria Moreiras, que debuta en el programa tras jubilarse recientemente, lo tenía claro: “Quiero ir a la costa de la península, a ver si hay suerte en este primer año”. Para otros, la veteranía es un grado. “Este es mi tercer año y me he apuntado para Murcia, Málaga y Huelva, que se está muy bien”, comenta Gumersindo González tras hacer media hora de espera. Sobre la habitual falta de cupos en la provincia, este viajero se considera un afortunado: “Yo por el momento no tengo queja, siempre he viajado, pero sí que escucho a muchos quejarse de que hay muy pocas plazas”. A su lado, José González Pereira afrontaba la jornada con el entusiasmo del primerizo: “Me he anotado adonde haya sitio. Hay que probar y disfrutar del viaje después de tanto tiempo trabajado”.

En la misma fila, Manuel Losada no ocultaba su malestar por la desproporción entre la oferta y los solicitantes: “Hay poquísimas plazas para la cantidad de mayores que somos en Ourense queriendo viajar. No me parece justo que, después de estar toda la vida trabajando y cotizando, te puedas quedar en tierra simplemente por la suerte de un cupo”.

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Desde los mostradores de las agencias confirman la intensa actividad vivida durante la jornada de ayer, aunque advierten de que lo más complejo está por llegar. Diferentes despachos de la ciudad señalan que a partir de hoy martes, cuando las plazas comiencen a escasear y entren en juego los acreditados no preferentes, la afluencia será significativamente mayor y se generarán más esperas a las puertas de las oficinas.

Durante estos primeros días de comercialización, los 4,6 millones de acreditados en toda España solo podrán reservar el cupo asignado a su provincia. No será hasta este próximo sábado cuando se abra la venta libre de las plazas sobrantes en cualquier punto del país, tanto en agencias físicas como a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor. Además, la campaña consolida la opción de viajar con animales de compañía en destinos de costa y mantiene una reserva de 7.447 plazas con tarifa reducida de 50 euros para los pensionistas con menores recursos.