El colectivo venezolano crea su propia asociación empresarial en Ourense

En la sede ourensana de la Federación Venezolana de Galicia, en las galerías Proyflem, fue celebrado ayer un encuentro entre emprendedores para la constitución de la Asociación de Empresarios Venezolanos en Ourense. La iniciativa surgida a finales de 2019, con sus bases establecidas y lista para su presentación ante la Xunta de Galicia debió ser paralizada por la interrupción provocada por la pandemia de Covid-19, además en el transcurso de esos años varios futuros socios cambiaron de residencia, lo cual mantuvo detenida hasta el presente la conformación de esta entidad.

Este proyecto resurge en 2026 tras el aumento de autónomos en la provincia, debido al bum migratorio, donde más del 40% de las nuevas altas corresponden a inmigrantes, especialmente nacionales de Venezuela. Los objetivos principales de la asociación se centran en el asesoramiento integral para evitar el fracaso empresarial. La organización pretende también guiar a los recién llegados en gestión de carga fiscal, incluyendo el pago de cuotas de autónomos, el IVA y el IRPF, factores que difieren del sistema económico venezolano. Asimismo, buscan establecer sinergias, espacios de colaboración para el fortalecimiento sus negocios.

Lorenzo González, presidente de la Asociación Ourensá-Venezolana Alma Llanera, con diez años de experiencia en hostelería es uno de los impulsores del proyecto y explicó la necesidad de este acompañamiento porque “el venezolano que llega aquí y quiere empezar un negocio debe conocer que pasos dar y nosotros queremos explicarles cómo hay que hacer las cosas para que no tengan tropiezos y ahorren tiempo”. González destacó además la intención de negociar apoyos con entidades bancarias y ofrecer la posibilidad de cursos con prácticas remuneradas.

“había gente que te decía que no te hicieras autónomo”

Por su parte Cristofer Queipo, diseñador de joyería, relató como la conformación de esta entidad podría brindar información adecuada pues antes de iniciar su negocio pasó “un año y medio pensándolo porque había gente que te decía que no te hicieras autónomo”. Pese a las dudas Queipo resaltó que la orientación profesional fue clave para dar el paso definitivo y con esta asociación quienes decidan darse alta como autónomo tendrán mejores herramientas para sentar las bases de su actividad.

Esta nueva asociación ourensano-venezolana se proyecta como un grupo heterogéneo que pretende integrar sectores como la artesanía, hostelería y logística con el fin de fomentar el apoyo mutuo.

Milaynis Torres. Hostelera, 38 años | La Región

“Llevo 5 meses con mi proyecto. Es una suerte contar con este apoyo ahora”

Cristofer Queipo. Diseñador de joyas, 32 años. | La Región

“Es muy importante la asesoría para llevar adelante cualquier negocio”

Luisa Chourio. Repostera, 39 años. | La Región