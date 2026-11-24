El Colegio de Médicos de Ourense presentó ayer una nueva edición de su ciclo “Controversias en Medicina”, que arrancará hoy a las 19,00 horas con una conferencia del científico Fernando Valladares sobre salud planetaria. La cita servirá también para inaugurar un nuevo espacio de encuentro en la planta baja de su sede, concebido para acercar la institución a los colegiados y a la ciudadanía.

La presidenta de la institución, Pilar Garzón, explicó que el objetivo es alejarse de las charlas magistrales y apostar por una formación “más abierta al debate”, con especialistas y asociaciones de pacientes. La iniciativa se enmarca en el 125 aniversario del colegio, que prepara otras actividades conmemorativas.

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El programa abordará cuestiones como la interrupción voluntaria del embarazo, la inteligencia artificial en medicina, el deterioro cognitivo y su impacto familiar y la obesidad. El cierre llegará en mayo con Juan Luis Arsuaga, que analizará la relación entre evolución humana y enfermedades. Las sesiones estarán abiertas al público.