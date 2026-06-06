El Colegio de Médicos de Ourense celebra su día con nueva directiva

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense vivió etse viernes una de las jornadas más señaladas de su calendario con la celebración del Día del Médico, una cita que este año adquirió un carácter especial al coincidir con el 125 aniversario de la institución. El acto, celebrado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, reunió a profesionales de la medicina, autoridades sanitarias y representantes institucionales para rendir homenaje a la profesión y reconocer la trayectoria de numerosos facultativos.

Como es tradición, el Colegio dio la bienvenida a los nuevos médicos residentes

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio, encabezada por la doctora Pilar Garzón Guiteria, que inicia un nuevo mandato al frente de la corporación. La jornada sirvió también para destacar el papel comunitario de Garzón al asumir recientemente la presidencia del Consello Galego de Colexios Médicos. Como es tradición, el Colegio dio la bienvenida a los nuevos médicos residentes incorporados este año a la provincia, que recibieron sus carnés colegiales en un acto simbólico que marca el inicio de su trayectoria profesional.

El Premio Manuel Cabaleiro Goás distinguió un estudio sobre el ingreso en UCI de pacientes oncohematológicos

La ceremonia incluyó además la entrega de los principales premios científicos convocados por la institución. El Premio Manuel Cabaleiro Goás distinguió un estudio sobre el ingreso en UCI de pacientes oncohematológicos, mientras que el Premio de Publicaciones Médico-Científicas reconoció una investigación sobre la eficacia de la colonoscopia y el test inmunoquímico fecal en el cribado del cáncer colorrectal.

También hubo tiempo para una parte más emotiva del acto, que llegó con el homenaje póstumo al doctor Celso Enríquez Sanmamed, figura muy apreciada en la medicina ourensana. La jornada concluyó con la entrega de diplomas a los 31 Médicos Honoríficos de 2026, en reconocimiento a toda una vida dedicada al cuidado de los pacientes y al ejercicio de la profesión.