El Colegio de Médicos de Ourense alerta sobre el agotamiento de los mir

El Colegio de Médicos de Ourense expresaba la semana pasada su preocupación tras el suicidio de un médico interno residente (MIR) en Tarragona, un suceso que ha vuelto a poner el foco sobre la salud mental en la profesión y, especialmente, sobre el desgaste que sufren los médicos jóvenes.

Los datos dibujan un escenario crítico. En España, el 93,9% de los médicos jóvenes presenta síntomas de “burnout” según un estudio impulsado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. El impacto va más allá del trabajo. Dos de cada tres tienen problemas de sueño, tres de cada cuatro ven deterioradas sus relaciones personales y uno de cada cuatro médicos jóvenes ha tenido que coger una baja laboral vinculada al agotamiento.

Sandra Pardo, vocal nacional de la Organización Médica Colegial de docentes y tutores y hasta hace un año coordinadora de la unidad docente de Medicina Familiar en Ourense, advierte de que elste fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible entre los trabajadores más jóvenes del sector de la salud. “Hay un cambio de perfil generacional y también un deterioro claro de las condiciones de trabajo”, explica.

En su análisis, el problema es estructural y trasciende a los más jóvenes. “Aprenden también del desgaste de los médicos más veteranos, de la frustración y de no poder llegar a todo”, señala. Además, considera que este escenario tiene consecuencias directas en la atención sanitaria. “Si el médico no está bien, no puede hacer un trabajo de calidad bajo ninguna circunstancia”, denuncia.