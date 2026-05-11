El monte, a su suerte y sin soluciones para prevenir fuegos en Ourense

Al dar una vuelta en coche por las carreteras secundarias y municipales de diferentes puntos de la provincia de Ourense, lo más habitual es encontrarse con grandes cúmulos de hierbas y matorrales a los bordes de la vía, cubriendo incluso el propio asfalto, además de ramas de árboles que invaden las calzadas. La superficie forestal ourensana continúa totalmente abandonada, llena de maleza y sin legislación para evitar que los terrenos de propiedad privada se encuentren en esta situación, dejando la posibilidad de incendios al azar y poniendo un verano más en peligro la biodiversidad de la provincia, con los fantasmas del verano pasado en la memoria.

El convenio principal de la Xunta de Galicia recoge fundamentalmente la gestión, limpieza y desbroce de la maleza de las fincas situadas en las franjas secundarias alrededor de aldeas, llegando hasta a 50 metros de distancia con respecto a las viviendas.

Lo que está más lejos de esa distancia queda olvidado, sin un proyecto que recoja su gestión por necesidad y obligación. Los desbroces de los terrenos privados, en este caso, quedan simplemente en mano de sus propietarios, y cuando se dan casos de que son entidades fantasma (con herederos que ni conocen su propiedad) o que simplemente los dueños no se hacen cargo, la administración pública no se hace cargo, quedando las propiedades abandonadas y poniendo en riesgo el campo y facilitando que el fuego llegue a carreteras.

Esto supone un peligro patente para la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, para la producción de miel, de castañas o de vino y para bosques de árboles autóctonos, que se encuentran cercados por un monte, en su mayoría abandonado. Los productores ya han sufrido grandes pérdidas a causa de la gran oleada de incendios del año pasado y temen que en este verano se repita.

A pesar de la dispersión de los núcleos poblacionales en Galicia, especialmente en Ourense, la mayor parte del terreno rural queda sin una normativa para ser tratado. De las cerca de 3,6 millones de parcelas particulares que hay en la provincia -el mayor número de España-, más de 3 millones se encuentran fuera de las franjas de seguridad de las aldeas. Ourense cuenta con más de 500.000 hectáreas de superficie forestal -casi el 80% del total del territorio- y de este espacio, según la Consellería de Medio Rural, el 98% está en manos privadas, siendo la mitad de montes vecinales. Con casi 280.000 hectáreas, el monte comunal ourensano representa el 42% de la extensión de estas características de toda Galicia.

Riesgo de una ratonera

Desde este periódico realizamos un recorrido por algunas de las vías más recónditas del norte de la provincia, comprobando de primera manto la descomunal masa de monte que se acerca a las carreteras y la inmensa cantidad de hierba y maleza que se encuentra en muchos puntos, demostrando en este caso no solo el abandono del monte, sino la inacción de la administración pública a la hora de desbrozar a ambos lados del asfalto.

Uno de los principales puntos de riesgo para la propagación de incendios es el adentramiento de ramas de árboles -en ocasiones a la altura de los coches, que hay que esquivar- que cierran por completo la visión del cielo, por su falta de poda, lo que en el recorrido se pudo ver especialmente en ciertas vías de Nogueira de Ramuín. Se trata, desde luego, de un paisaje completamente reconfortante para viajar, rodeado plenamente de naturaleza, pero a la hora de la verdad no deja de ser un peligro extremo en caso de un incendio, que convertirían estas carreteras en una ratonera para quien escape de las aldeas si se aproxima el fuego a ellas.

Esto fue lo que sucedió en Portugal en junio del 2017, cuando en el municipio de Leiria fallecieron 64 personas principalmente al escapar de sus casas y toparse con el fuego en la carretera.

Nada más salir de Luíntra, hacia A Peroxa, se propagan matorrales de hasta dos metros y cúmulos de silva descontrolados. Una situación indigna a escasos metros de llegar al núcleo principal del concello de Nogueira de Ramuín. Pero la situación empeora en el entorno de carretera que llega a la aldea de Nogueira, en muy mal estado. Es lo más abandonado y con hierbajos más grandes y adentrados en la carretera de toda la zona. En el municipio también se repiten la situación de maleza cubriendo señales de tráfico e incluso de rutas de senderismo, incluso cercanas a un atractivo como es el monasterio de Santo Estevo.

Señales cercadas por silvas y maleza en el concello de Coles | Miguel Ángel

Continuando el recorrido por A Peroxa y Coles, la situación no mejora. Las hierbas altas y “fentos” cubriendo bordes y señales son continuas y la maleza incluso pone en peligro bosques de pinos y viñedos.

Los sectores más afectados

Las principales explotaciones agrarias y ganaderas o viñedos se ubican fuera de las aldeas y, por lo tanto, están más desprotegidas. A pesar de los cortafuegos que se encuentran en los montes, los efectos de los fuegos del año pasado causaron grandes pérdidas en este tipo de sectores. Otro de los grandes afectados fue el de la miel, como resaltó Rubén Fernández, apicultor de Chandrexa de Queixa, que tras sufrir pérdidas de “ata 15.000 euros”, tras arderle tres colmenares, denuncia que “durante o inverno non se fixo nada de prevención”. Además, asegura que todavía no recibieron las ayudas prometidas por la Xunta: “Non sabemos nada, aínda non se resolveron”.

En cuanto a los espacios naturales protegidos, la afectación también fue realmente elevada durante la ola de incendios de 2025. En zonas como Casaio (Carballeda de Valdeorras), la eliminación de su patrimonio natural fue drástico: “Ardeu moitísimo monte, de 14.000 hectáreas que temos, quedaríanos a metade”, indicó el presidente de la junta de montes de Casaio, Francisco Fernández. El gran temor para este verano es la pérdida de O Teixadal, zona en la que Fernández subraya que “non podemos tocar sin orde de Medio Ambiente”.

Para este tipo de zonas protegidas, el plan de la Xunta consiste en crear áreas cortafuegos, franjas auxiliares de pista, mejorar pistas forestales, hacer tratamientos silvícolas preventivos, quemas prescritas, e inspeccionar y mejorar puntos de agua.