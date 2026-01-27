El Colegio de Veterinarios de Ourense apoya una campaña de vacunación preventiva

El Colegio de Veterinarios de Ourense mantuvo en la jornada del lunes una reunión con los ganaderos ourensanos cuando estos se acercan a cumplir un mes de protestas, donde han alternado piquetes en el centro de la ciudad, la carretera N-120 y, actualmente, a las puertas del Polígono de San Cibrao.

Ellos reclaman, con argumentos sólidos, la necesidad de una campaña de vacunación preventiva, que tiene que ser autorizada por la Unión Europea"

“Son personas que conocen en profundidad el sector, y defensores de nuestro trabajo y la sanidad animal”, comentaba el presidente del Colegio de Veterinarios, Juan José Gómez, quien explicaba que la mayor parte del encuentro se centró “en la preocupación por la dermatosis nodular. Ellos reclaman, con argumentos sólidos, la necesidad de una campaña de vacunación preventiva, que tiene que ser autorizada por la Unión Europea”.

Para el portavoz de los manifestantes, Miguel Gómez, fue "unha reunión moi positiva, na que nos vimos arropados. Podemos contar cos veterinarios para enfrontar a problemática da dermatose nodular", expresaba a través de las redes sociales.

Más controles fuera de la UE

También repasaron conjuntamente los riesgos del futuro tratado con Mercosur, donde “nos unimos al llamamiento para evitar la llegada de animales de fuera, que puedan suponer un riesgo para la cabaña ganadera ourensana, y se exijan los mismo controles que aquí al producto exterior”, añadía el presidente de los veterinarios ourensanos.

Rodrigo Alonso, portavoz nacional de Campo de Voz, acompañado por integrantes del partido en Galicia | OSCAR PINAL

Una postura que también se comprometió a defender Vox, cuyo portavoz nacional de Campo, Rodrigo Alonso, visitaba ayer la ciudad exigiendo que se garanticen “las mismas exigencias medioambientales y fitosanitarias. burocráticas, laborales y de bienestar animal" a las ganaderías que quieran vender sus productos en el mercado común.

Alonso también lamentaba la entrada de "99.000 toneladas de carne de vacuno procedentes de Mercosur", desde países --Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil entre ellos, según ha destacado-- que "utilizan antibióticos para potenciar el crecimiento del animal", así como "hormonas.Estas son prácticas que ya llevan tiempo prohibidas en la Unión Europea", concluía.