Los tractoristas mantienen la protesta contra Mercosur en la N-120 en Ourense

A casi un mes de cumplirse la movilización contra el tratado de Mercosur, los apostados en la N-120, con decenas de tractores en las inmediaciones del centro comercial Ponte Vella, mantienen su resolución de continuar bloqueando el tránsito en este fragmento de vía hasta llegar a una solución que satisfaga las demandas de su sector.

Juan Manuel Lage, ganadero macedano y portavoz de los movilizados sobre la paralización del acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur, expresó: “Lo que pasó ayer fue una inyección de ánimo para todos. Aunque eso no significa una solución. Tenemos que seguir luchando”. En el caso de Ourense, que registra una de las protestas más intensas con varios días de algidez de todas las acontecidas en los países miembros de la UE, Lage señaló: “Por nosotros está bastante claro que no queremos medias tintas con respecto al Mercosur. Nosotros no queremos Mercosur”.

En otro aspecto, la continuidad indefinida de la protesta, según acotó Lage, repercute de forma directa en sus labores habituales pero ello no es impedimento pues “el trabajo hay que hacerlo, si no es de día se hace de noche. Estamos durmiendo poco pero estamos acostumbrados a trabajar los siete días de la semana”. Sobre alguna reunión próxima con las autoridades, Lage descartó que ocurriera y mientras tanto ellos mantendrían el bloqueo en la N-120.

La preocupación sobre el tratado de Mercosur también se extendió al sector apícola ourensano. En el caso de la Asociación Apícola Abellas Nais, que renovó su directiva, encabezada por Merche Alonso, para defender a sus 180 asociados y las 20.000 colmenas que gestionan. Entre sus retos destacan la lucha contra la vespa velutina, el rechazo al Mercosur por competencia desleal y la preocupación ante un posible recorte del 22% en las ayudas de la PAC.