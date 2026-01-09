Una colisión entre dos coches en Ourense saca de la vía a uno de los vehículos

El estado de uno de los vehículos implicados en la colisión

Dos vehículos han colisionado este viernes en Ourense a las 11,20 horas aproximadamente en la N-120. Este accidente de tráfico ha provocado que uno de los vehículos acabe fuera de la carretera, chocando contra unos postes y en una posición atravesada. Además, los airbag de uno de los coches han saltado en este choque.

Un particular emitió el aviso del accidente al 112, que le llegó la llamada por medio del sistema de alerta del vehículo. Tras ponerse en contacto con el otro conductor, el particular informó de que le dio un golpe a un coche en el kilómetro 573, en Canedo "a la altura del Lidl". En principio, desde el sistema de emergencias, afirman que no solicitaron de asistencia médica.

Un ángulo del estado de uno de los vehículos implicados | Miguel Ángel

Otra colisión en Barbadás

Barbadás también registró un accidente en la mañana del viernes, a las 11,52 horas en la carretera OU-0519. El aviso al 112 llegó del mismo modo, por medio de un particular que hizo uso del sistema de alerta. Esta colisión entre dos vehículos provocó que uno de ellos saliese de la vía y que el otro entorpeciera el tráfico.

Desde Protección Civil se le dio el aviso de la necesidad de asistencia sanitaria para uno de los pasajeros. Se pasó aviso desde el 112 a Urgencias Sanitarias, Bomberos de San Cibrao, GES de Pereiro de Aguiar, Guardia Civil de Tráfico y el servicio municipal de Protección Civil.