Una colisión entre dos coches provoca retenciones en Rabo de Galo, Ourense

AL MENOS UN HERIDO

Una colisión entre dos coches antes del desvío de A Valenzá, en Rabo de Galo, Ourense, está provocando importantes retenciones en la zona

La Región
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Publicado: 26 mar 2026 - 09:19 Actualizado: 26 mar 2026 - 09:32
Retención provocada por una colisión entre dos coches en Rabo de Galo
Retención provocada por una colisión entre dos coches en Rabo de Galo

A las 08:40 horas de la mañana de este jueves, 26 de marzo, se informaba de un accidente de tráfico en el punto kilométrico 237 de la N-525 a su paso por Rabo de Galo, en la ciudad de Ourense. Una colisión entre dos vehículos antes del desvío de A Valenzá dejaba al menos un herido y está actualmente provocando importantes retenciones en la zona que pueden llegar a la media hora.

Lugar del accidente
Lugar del accidente

Hasta el punto se desplazaron Policía Local y bomberos de Ourense.

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