AL MENOS UN HERIDO
Una colisión entre dos coches provoca retenciones en Rabo de Galo, Ourense
AL MENOS UN HERIDO
A las 08:40 horas de la mañana de este jueves, 26 de marzo, se informaba de un accidente de tráfico en el punto kilométrico 237 de la N-525 a su paso por Rabo de Galo, en la ciudad de Ourense. Una colisión entre dos vehículos antes del desvío de A Valenzá dejaba al menos un herido y está actualmente provocando importantes retenciones en la zona que pueden llegar a la media hora.
Hasta el punto se desplazaron Policía Local y bomberos de Ourense.
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