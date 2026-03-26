Una colisión entre dos coches provoca retenciones en Rabo de Galo, Ourense

A las 08:40 horas de la mañana de este jueves, 26 de marzo, se informaba de un accidente de tráfico en el punto kilométrico 237 de la N-525 a su paso por Rabo de Galo, en la ciudad de Ourense. Una colisión entre dos vehículos antes del desvío de A Valenzá dejaba al menos un herido y está actualmente provocando importantes retenciones en la zona que pueden llegar a la media hora.

Lugar del accidente

Hasta el punto se desplazaron Policía Local y bomberos de Ourense.