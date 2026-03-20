Jornada accidentada en Ourense: un camión empotrado en Larouco y una colisión múltiple con heridos en plena ciudad

El camión empotrado en Larouco y una colisión múltiple con heridos en la ciudad de Ourense.

Ourense vivió este viernes una jornada marcada por varios accidentes de tráfico que movilizaron a numerosos servicios de emergencia en distintos puntos de la provincia. El primero de los siniestros tuvo lugar en el municipio de Larouco, a la altura de la cooperativa Santa María de los Remedios. Un camión se salió de la vía y terminó empotrado contra un muro por causas que todavía se desconocen. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor resultó aturdido, aunque en un primer momento no se precisó la gravedad de sus lesiones.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras, la Guardia Civil de Tráfico y miembros de Protección Civil, que trabajaron de forma coordinada para atender al conductor y asegurar la zona.

En torno a las 14:31 horas de la tarde, ya en la ciudad de Ourense, se registró otro accidente en la calle Quintian. En este caso, se trató de una colisión en la que se vieron implicados dos turismos y una motocicleta. Según informó el 112, varias personas resultaron heridas, sin que por el momento haya trascendido el alcance de las lesiones.

Al lugar acudieron nuevamente los servicios de Urxencias Sanitarias, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico y asistir a los implicados.

Estos sucesos ponen de relieve la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente en jornadas con alta circulación o condiciones cambiantes en la vía.