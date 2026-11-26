Ourense celebrará el 27 de noviembre el “Black Friday”, la jornada central de descuentos que impulsa el comercio como una fórmula de anticiparse a la campaña navideña y liberar estocaje de sus almacenes.

Se ha desvirtuado mucho porque ya no es solo ese viernes; en muchos sitios es la semana del Black Friday"

En esta ocasión, las asociaciones de comerciantes no han lanzado una campaña unitaria, sino que son sus socios quienes deciden si seguir las promociones de ese día o esperar al inicio de la campaña de Navidad. Es el caso del Centro Comercial Aberto (CCA) Ourense Centro, cuyo presidente, Luis Rivera, explicaba que “no todo el colectivo se suma al Black Friday, hay algunos que no creen en eso. Se ha desvirtuado mucho porque ya no es solo ese viernes; en muchos sitios es la semana del Black Friday y algunas grandes superficies ya tienen todo el mes de noviembre, lo que supone un poco una distorsión de lo que es el evento en sí”.

El presidente del CCA Ourense Centro añade que este año, noviembre está siendo un mes “anómalo” en cuanto a las ventas. “Parece que no, pero todo el tema político, el ambiente político, puede que influya un poco. Si a eso le sumas que seguimos teniendo un tiempo un poco raro, pues nos pilla a todas las tiendas con mucho estocaje”.

Una perspectiva que comparte Beatriz Gómez, de la Federación de Comercio, quien añade que “estas campañas con tanta visibilidad y con una repercusión social tan importante requieren que haya cuidado a la hora de comprar, porque también da lugar a engaños”. Desde el Centro Comercial Ponte Vella, Oscar Sánchez matiza que el mes de noviembre “es un mes que va de menos a más en el gasto. Así como otros meses a final de mes la gente ya ha gastado parte de su sueldo y hasta que cobra no tiene más disponibilidad, aquí mucha gente va dejando algo para el Black Friday”.

En el caso del centro comercial, sus previsiones son más optimistas. “El Black Friday coincide con una época muy buena, aparte de que es una época en la que todo el mundo tiene necesidades de compra y anticipa muchas veces o complementa los regalos”, explica Sánchez, quien prepara varias actividades para incentivar las compras.