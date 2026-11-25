Llega el Black Friday este viernes 27 de noviembre aunque muchos locales ya tienen disponibles ofertas para adelantar las compras navideñas.

La campaña del Black Friday se ha convertido en una de las principales fechas comerciales del año y combina las compras en tiendas físicas con las promociones de las plataformas online. Para los consumidores de Ourense, la semana estará marcada por las ofertas de comercios y centros comerciales que se sumen a la campaña, aunque solo deben darse por confirmados aquellos descuentos anunciados oficialmente por cada establecimiento.

Además de conocer las fechas, conviene comparar precios y revisar las condiciones de compra, especialmente ante el riesgo de falsas rebajas y estafas online.

Fecha del Black Friday 2026

El Black Friday 2026 será el viernes 27 de noviembre. Como cada año, se celebra el día siguiente a Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que su fecha cambia de una edición a otra.

La campaña se ha consolidado también en España como uno de los momentos de mayor actividad comercial antes de Navidad. Grandes cadenas, comercios locales y plataformas de venta online aprovechan estas fechas para lanzar promociones y descuentos.

Sin embargo, el 27 de noviembre ya no concentra todas las ofertas. Cada vez más establecimientos adelantan sus campañas para intentar prolongar el periodo de compras.

Cuánto duran las ofertas

Aunque el Black Friday corresponde oficialmente al viernes 27 de noviembre, muchas empresas convierten la campaña en una Black Week y empiezan a aplicar descuentos varios días antes.

Este año ya hay grandes cadenas que han adelantado sus promociones. El Corte Inglés, por ejemplo, ha programado su campaña del 23 al 29 de noviembre. Mango, Women'Secret, Cortefiel y Carrefour también han comenzado a lanzar descuentos antes del viernes.

En otros casos, como Zara y Zara Home, se espera que las promociones lleguen primero a los canales digitales y posteriormente a las tiendas físicas, aunque la compañía no había confirmado oficialmente la hora de inicio en el momento de elaborar esta guía.

Por ello, la duración de las ofertas dependerá de cada comercio, de los productos incluidos y de las condiciones de cada campaña.

Cyber Monday 2026

El Cyber Monday será el lunes 30 de noviembre, justo después del fin de semana del Black Friday.

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Esta jornada nació vinculada especialmente a las compras por internet y tradicionalmente ha estado relacionada con productos tecnológicos y electrónicos, aunque actualmente las promociones abarcan todo tipo de artículos y sectores.

Algunas tiendas prolongan directamente sus descuentos del Black Friday hasta el lunes, mientras que otras reservan promociones específicas para el Cyber Monday. Por eso, quien tenga previsto hacer compras durante esos días deberá comprobar las condiciones de cada comercio.

Black Friday en Ourense

La campaña también tendrá su reflejo en Ourense, tanto a través del comercio local como de las grandes cadenas y centros comerciales que decidan participar.

La fecha central será el viernes 27 de noviembre, aunque las promociones podrán comenzar antes y extenderse durante todo el fin de semana, en función de cada establecimiento.

Para evitar confusiones, es recomendable consultar las páginas oficiales de los comercios antes de desplazarse o realizar una compra, ya que no todas las tiendas aplican los mismos descuentos ni durante los mismos días.

Comercio local y centros comerciales

El Black Friday supone una oportunidad para que los establecimientos ourensanos lancen sus propias campañas y adelanten parte de las compras navideñas.

En el caso de las grandes cadenas presentes en la provincia, algunas ya han anunciado promociones para esta semana. Entre ellas figuran compañías como Mango, El Corte Inglés, Cortefiel, Carrefour o Women'Secret, aunque las condiciones pueden variar entre la venta online y los establecimientos físicos.

Las ofertas concretas de los comercios y centros comerciales de Ourense deberán consultarse en cada caso antes de dar por válida una promoción.

Consejos para comprar seguro

Los mejores consejos para comprar seguro este Black Friday y Ciber Monday. | La Región

El aumento de las compras durante el Black Friday también incrementa el riesgo de caer en falsas ofertas, páginas fraudulentas o campañas que presentan como grandes descuentos rebajas que no son tan elevadas como parecen.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido precisamente sobre esta situación. En un análisis realizado durante la campaña anterior sobre más de 14.000 precios de productos de electrónica y electrodomésticos en 60 tiendas, solo el 35% se había rebajado tomando como referencia el precio mínimo anterior, mientras que un 37% había aumentado de precio.

Para comprar con mayor seguridad, conviene seguir algunas recomendaciones:

Comparar precios antes de comprar. Un descuento elevado no garantiza que el precio final sea realmente más bajo.

Comprobar el precio anterior. La normativa establece que el precio de referencia para anunciar una reducción debe ser el menor aplicado al mismo producto durante los 30 días anteriores.

Desconfiar de descuentos excesivos. Las ofertas especialmente llamativas en páginas desconocidas pueden esconder intentos de fraude.

Comprar en webs seguras. Es importante comprobar que la dirección corresponde al comercio y que utiliza sistemas de pago fiables.

Revisar las condiciones de devolución. Los plazos y condiciones pueden variar entre establecimientos y productos.

Evitar compras impulsivas. Preparar una lista de lo que realmente se necesita ayuda a aprovechar las ofertas sin aumentar innecesariamente el gasto.

El Black Friday puede servir para adelantar parte de las compras navideñas, pero comparar precios y comprobar el comercio antes de pagar sigue siendo la mejor forma de distinguir una oferta real de una falsa rebaja.