Los comercios de O Couto sortean hasta 1.000 euros entre sus clientes

La iniciativa de dinamización “Merca no teu Comercio” llega al barrio de O Couto. Desde hoy, 1 de mayo, hasta el próximo día 15, los clientes de los establecimientos minoristas de esta zona podrán participar en el sorteo de 1.000 euros en premios.

Para participar, los compradores solo deben registrar su compra en la web oficial mercanoteucomercio.com/ocouto utilizando cualquier dispositivo electrónico. Además, si el propio comerciante se encarga de registrar la operación en la plataforma, las opciones de ganar del cliente se duplican.

En esta fase de O Couto, se sortearán 20 tarjetas prepago de 50 euros, un importe que los ganadores deberán reinvertir en los comercios locales. El sorteo oficial se llevará a cabo ante notario el próximo 18 de mayo, y el nombre de los afortunados se publicará en la misma página web de la campaña.

Esta campaña promocional está impulsada conjuntamente por la Federación de Comercio de Ourense, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia. El objetivo fundamental de esta actuación es estimular las ventas, acercar a la clientela a las tiendas de proximidad y dinamizar el sector.

O Couto marca la primera de las 10 fases que se celebrarán en la provincia hasta octubre. En total, la provincia acogerá campañas en 30 localidades, repartiendo 10.000 euros.