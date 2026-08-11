Comienza la demolición de la antigua Casa de Baños dos meses después del incendio
TRABAJOS EN MARCHA
Los trabajos reducirán a escombro el que fue uno de los símbolos arquitectónicos más representativos de la ciudad de Ourense
Las tareas para la demolición de la antigua Casa de Baños comenzaron ayer, casi tres meses después del incendio que, a mediados de mayo, calcinó el edificio, cuya estructura era de madera. De esta forma, se reducirá a piedra y escombro el que fue uno de los símbolos arquitectónicos más representativos de Ourense.
Ya en su día los expertos señalaron que el fuego ocasionado fue la sentencia de muerte de este emblema ubicado en la calle Progreso, a la altura del número 45. Todo apuntaba a que las llamas habían sido provocadas, aunque desde la madrugada del 16 de mayo que ocurrió el suceso, aún no se ha detenido a nadie por este hecho.
Vecinos apuntaban incluso a que detrás estuviera uno de los okupas que habitaban el edificio, que habían sido desalojados dos días antes.
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