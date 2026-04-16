Comienzan las expropiaciones para la pasarela de Cudeiro

Visita de la Xunta al emplazamiento de la pasarela

La Xunta de Galicia ha iniciado el proceso de pago del justiprecio para la construcción de la nueva pasarela peatonal en la carretera OU-150, situada en la zona de Cudeiro, que fue anunciada en noviembre del año pasado, con una inversión prevista de 435.000 euros.

La longitud total del tablero será de 54,20 metros, divididos en dos vanos de 35,35 y 18,85 metros respectivamente

Esta resolución, afecta a diversas parcelas del municipio donde se ubicará la infraestructura, cuyos titulares disponen de diez días hábiles para aportar su documentación bancaria y recibir la transferencia correspondiente.

El proyecto técnico define una estructura metálica con tipología de pórtico y canto variable. La longitud total del tablero será de 54,20 metros, divididos en dos vanos de 35,35 y 18,85 metros respectivamente. La sección transversal contará con un ancho transitable de 2,50 metros y se fabricará mediante barras tubulares en celosía.