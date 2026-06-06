Compras, sorteos, descuentos y un tesoro pirata en la Shopping Night en Ourense

La Shopping Night volvió a responder a las expectativas. Más de una década después de su puesta en marcha, la iniciativa promovida por el Centro Comercial Aberto de Ourense registró una intensa actividad en los establecimientos adheridos, donde el continuo flujo de visitantes auguraba una nueva edición marcada por el éxito de participación.

En la Casa de los Lentes, en la calle del Paseo, las miradas con gafas de sol frente a los espejos y las preguntas al personal de la tienda se repetieron mientras duró la jornada. Marina Luna Salgado, encargada de ventas, explicó sobre las rebajas de entre el 25% y el 50% en todas las marcas ofertadas. Respecto a la hora y la afluencia de clientes, que no parecía disminuir, señaló: “Después de la cena siempre suelen llegar más”.

La Joyería Suiza, uno de los comercios fundadores de la Shopping Night, enfocó sus ofertas en descuentos del 10% en su gama de relojería, joyería y objetos de regalo infantiles

Respuesta de los ourensanos

Por su parte, la Joyería Suiza, uno de los comercios fundadores de la Shopping Night, enfocó sus ofertas en descuentos del 10% en su gama de relojería, joyería y objetos de regalo infantiles. María Pato, gerente de Joyería Suiza, apenas tuvo tiempo para contestar tantas preguntas sobre diseños y regalos destinados a bodas, bautizos y primeras comuniones. Al evaluar la respuesta de los ourensanos sobre la Shopping Night, afirmó: “Las previsiones fueron buenas y lo estamos confirmando. Cada año es distinto y este ha ido muy bien”.

En la tienda de moda infantil Hada Madrina, también pionera de la Shopping Night, el ir y venir de padres con más de un pequeñuelo, dejó ver con claridad que la noche sería una de las más rentables del año. Olaya Rodríguez Ocampo, propietaria del establecimiento, para incentivar las compras llevó a cabo un descuento del 15% en toda la tienda, además de actividades de animación infantil y sorteos de artículos veraniegos.

A la entrada de Hada Madrina, Olaya ubicó una mesa con “pellizcos” para que los padres conversaran mientras las madres iban de recorrido con los niños probándole ropas o evaluando los diseños de las prendas “es uno de los mejores días del año. La gente siempre responde muy bien”, concluyó.

El “friki-tesoro”

Una de las novedades de este año corrió a cargo de Júpiter Juegos, cuya responsable, Alba Polo, se incorporó recientemente a la directiva del Centro Comercial Aberto. El establecimiento fue más allá de las ofertas convencionales con su iniciativa la: “Ruta del friki-tesoro”.

En este local decenas de personas llegaron con unos pasaportes sellados luego de haber recorrido los comercios participantes en la Shopping Night en búsqueda del tesoro prometido. Con esta iniciativa se buscó transformar la experiencia del consumidor y atraer a más clientes hacia locales menos frecuentados. Además, el sitio fue sede de un amistoso duelo de espadas en un galeón pirata, para luchar por el “friki-tesoro” y se realizó un sorteo de un vale de compra de 30 euros.

Acerca de este incorporación dentro de la Shopping Night, Alba detalló: “En nuestra línea de negocio siempre ludificamos las cosas. La idea era hacer una actividad para todo tipo de público, y de esta forma hacer diferente una noche tan esperada”.

Los sorteos fueron uno de los principales atractivos de la jornada. | Martiño Pinal