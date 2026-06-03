Más de 70 comercios secundan este viernes la Shopping Night

El Centro Comercial Aberto Ourense Centro presentó oficialmente el programa de la undécima edición de la Shopping Night. Esta iniciativa, que se ha consolidado como una de las acciones de promoción y dinamización comercial más importantes del año, se celebrará este viernes 5 de junio desde las 20,00 horas hasta las 23,00 con la inauguración oficial y el corte de cinta en los jardines del Padre Feijóo. La Xunta de Galicia también apoya el evento con 43.000 euros para su ejecución.

El centro urbano se transformará en un escenario abierto

En la Shopping Night participarán más de 70 tiendas y tendrá su apertura las 20,00 horas. A partir de ese momento, el centro urbano se transformará en un escenario abierto que albergará de forma simultánea actuaciones de danza, música y moda. La oferta se complementará con talleres tradicionales de calceta, costura y ganchillo, recitales poéticos y actividades infantiles. La gastronomía también ocupará un lugar destacado mediante degustaciones de ternera gallega, pan de Cea, huevos camperos, helados artesanales y catas de vinos.

La gran novedad de esta edición será la iniciativa denominada “Ruta del friki-tesoro”

Además de los descuentos especiales en las tiendas participantes, la gran novedad de esta edición será la iniciativa denominada “Ruta del friki-tesoro”, coordinada por Alba Polo desde el comercio Júpiter Juegos. En esta actividad, los usuarios recibirán un mapa con las reglas del juego y un pasaporte que deberán sellar en los distintos negocios colaboradores tras superar pruebas, como la búsqueda de doblones de oro ocultos o el lanzamiento del anillo, permitiendo a los participantes optar a sorteos de artículos y vales de compra.

Rivera destacó el valor de esta iniciativa capaz de convertir el corazón de la ciudad en un gran espacio de compras, ocio, cultura y convivencia

Durante el acto, el presidente de la entidad ourensana, Luis Rivera, destacó el impulso de las asociaciones comerciales para mantener vivo el comercio local. Rivera destacó el valor de esta iniciativa capaz de convertir el corazón de la ciudad en un gran espacio de compras, ocio, cultura y convivencia. Asimismo, remarcó que el evento nació para generar un ambiente único en las calles y que, once ediciones después, sigue poniendo en valor la calidad, la cercanía y la profesionalidad de los establecimientos locales. No obstante, el presidente también advirtió que el sector del comercio en Ourense afronta un gran reto de permanencia ante la falta de relevo generacional.

Durante la presentación de la Shopping Night, Luis Rivera aprovechó su comparecencia para reclamar públicamente la necesidad de recuperar la Cámara de Comercio en Ourense y calificó la ausencia de este organismo como una “desgracia” y una anomalía excepcional dentro del entorno gallego, recordando que Ourense es la única capital provincial de Galicia que carece de una entidad de este tipo que puede defender los intereses del sector. Rivera enfatizó, además, que una Cámara de Comercio constituye un instrumento de apoyo y representación empresarial imprescindible para coordinar esfuerzos, canalizar de forma eficiente las demandas comerciales y afrontar con mayores garantías los graves retos estructurales que amenazan el futuro de los negocios de proximidad en Ourense.