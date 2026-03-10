El compromiso con la mujer no debe parar en Ourense

Nadie ha querido perder la oportunidad de poner en valor el papel de las mujeres en diferentes ámbitos. Por ello, los actos del 8M continuaron este lunes en varios puntos de la ciudad. Diputación, Subdelegación del Gobierno y Universidad empezaron la semana rindiendo homenaje a diferentes protagonistas.

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió la entrega de diplomas a las protagonistas del programa “8M, mes a mes”. La iniciativa, impulsada por el área de igualdad del gobierno provincial, reconoce cada mes un ejemplo de liderado femenino y compromiso social en distintos ámbitos de la provincia. Entre las distinguidas figuran las Supermulleres de Boborás, ejemplo de sororidad y solidaridad comunitaria; la escritora Inma Soto, por la promoción de la lengua y del empoderamiento desde el rural, o las Mulleres Rurais de Arnuide, referentes del asociacionismo local.

Acto celebrado frente a la subdelegación del Gobierno. | OSCAR PINAL

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno organizó un acto conmemorativo frente a su sede bajo el lema “Dereitos, xustiza e acción para todas”. La cita, conducida por la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Alida Iglesias, se centró en los derechos adquiridos con una comparación del “antes” y el “ahora”, con la voz de funcionarias de la administración, para culminar con una lectura final de reivindicaciones. Cada parte de la ceremonia contó además con actuaciones del alumnado del Conservatorio Profesional de Música.

Protagonistas y organizadores del coloquio del Campus. | La Región

El Campus, que ya celebró la semana pasada varios actos por el Día de la Mujer, acogió este lunes el coloquio “Liderado con mirada de muller”, organizado por las facultades de Relaciones Internacionales, Empresariales y Turismo. En él participaron María López, concelleira de Promoción Económica de Allariz; Marta Míguez, exatleta olímpica; y Noelia Rodríguez, presidenta de Jóvenes Empresarios de Ourense.