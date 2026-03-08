"Feminismo é revolución" marca la concentración del 8M de Ourense.
"Feminismo é revolución" marca la concentración del 8M de Ourense.

Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución"

DÍA DE LA MUJER

La Plaza Bispo Cesareo acogió la concentración matutina donde las mujeres leyeron un manifiesto por la igualdad y estuvieron acompañadas por sus familias. Por la tarde se llevó a cabo la marcha por las calles de la ciudad.

Publicado: 08 mar 2026 - 19:57 Actualizado: 08 mar 2026 - 20:16

Un centenar de personas se dieron cita en la Plaza Bispo Cesareo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres fueron protagonistas pero estuvieron acompañadas por niños y hombres que mostraron su apoyo. En el acto se desplegó una lona con el mensaje Feminismo y Revolución para después pasar a leer un manifiesto y animar a los asistentes a dejar sus mensajes en favor de la igualdad.

Este acto y las carreras feministas protagonizaron la mañana del 8M, que se completaría a la tarde con la manifestación feminista por las calles del centro de la ciudad, convocada por colectivos feministas locales.

Mujeres y niñas presentes en la concentración.
Feminismo é revolución, el lema durante la concentración en Bispo Cesareo.
Algunos de los mensajes de igualdad leídos durante la concentración.
Los mensajes de igualdad escrito por todos los presentes.
La concentración de la mañana con la pancarta extendida.
6/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
7/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
8/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
9/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
10/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
11/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
12/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
13/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
14/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
15/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel
16/16 Galería | Las mujeres salen a las calles de Ourense: "Feminismo é revolución" | Miguel Ángel

