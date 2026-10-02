Comunicado | La oposición de Ourense se une hoy y estudia ahora tomar medidas contra Jácome tras abandonar el pleno por "dignidade"

PP, PSOE y BNG en el pleno ordinario del Concello de Ourense antes de abandonarlo.

Los tres grupos de la oposición en el Concello de Ourense formada por PP, PSdeG-PSOE y BNG abandonaron este viernes la sesión ordinaria del pleno municipal después de que, según denuncian, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, insultase reiteradamente a integrantes de la oposición.

Documento Comunicado de la oposición de Ourense Consúltalo

En un comunicado conjunto, los tres grupos expresan su “rechazo más absoluto” a las formas empleadas por el regidor y a su manera de dirigir las sesiones plenarias. La oposición sostiene que los ataques y los insultos personales por parte de Jácome son continuos desde el inicio del mandato y que se han recrudecido durante los últimos meses.

PP, PSOE y BNG aseguran además que las “faltas de respeto, los insultos, las interrupciones y las amenazas” se han convertido en una constante hacia los miembros de la oposición, una situación que consideran que “no puede seguir tolerándose”.

Ediles tras abandonar el pleno ordinario del Concello de Ourense. | Lucía Otero

Ante lo ocurrido durante la sesión de este viernes, los tres grupos avanzan que estudiarán en los próximos días la adopción de nuevas medidas, al entender que se han “sobrepasado todos los límites”.

La oposición considera que esta actitud del alcalde no puede seguir tolerándose “no solamente por dignidad política o personal” de los 17 integrantes de la Corporación municipal, sino también por las “cientos de miles de personas” a las que representan.

El comunicado está firmado conjuntamente por los grupos municipales del PP, PSdeG-PSOE y BNG, que coinciden así en su denuncia sobre el desarrollo de los plenos y las formas empleadas por el alcalde durante las sesiones.