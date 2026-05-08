Los vecinos de O Pino, sin respuestas del Concello de Ourense

Después de mantener este jueves una reunión en la Subdelegación del Gobierno, los representantes de la asociación de vecinos de O Pino, tienen como su objetivo principal mantener un encuentro con representantes del Concello de Ourense, para buscar soluciones a la falta de parada de autobús urbano hacia el centro (líneas 3 y 4), que ya se prolonga tres meses. Se trata de una demanda, hasta ahora, completamente omitida por el gobierno municipal.

El desvío del bus se debe al cierre de un carril por el riesgo de derrumbe del muro de contención del túnel de la N-120. En el encuentro de ayer, el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, afirmó que las obras de emergencia para solucionar esta problemática “comenzarán en breve prazo, unha vez que se solucionen os trámites administrativos”, después de semanas de estudios técnicos.

La reunión entre los representantes gubernamentales y vecinales se saldó “con espíritu de colaboración e de querer solucionar as cousas”, como señaló la presidenta de la asociación de vecinos de O Pino, María del Carmen Montero. En cambio, en lo que se refiere a avances con el Concello para recuperar el servicio mediante alternativas, los avances son nulos: “Nuestra negociación es más con ellos, porque el servicio que demandamos es el bus”, resaltó Montero, que aseguró que ya tienen pedida una reunión, pero sin contestación.