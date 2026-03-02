El Concello de Ourense activa mañana el sistema de cámaras y sanciones en el Casco Histórico

El Concello de Ourense pondrá en funcionamiento este martes 3 de marzo el sistema de videovigilancia y control de accesos al Casco Histórico de la ciudad.

El dispositivo consta de 17 cámaras de lectura de matrículas que operarán de forma efectiva para regular el tráfico en la zona monumental.

A partir de mañana, los vehículos que accedan a la zona restringida sin autorización serán detectados y sancionados automáticamente. El sistema utiliza cámaras de alta definición que contrastan las matrículas en tiempo real con la base de datos municipal de vehículos autorizados.

Tanto residentes como comerciantes y usuarios con necesidades especiales deben contar con la autorización en vigor para evitar las multas.