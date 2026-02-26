La Xunta avala una vivienda en el Casco Vello de Ourense: plazos y requisitos

Maria Martinez Allegue y Manuel Pardo visitan la vivienda de Iago e Ana, junto a sus hijos Lana y Tilo.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, visitaron este miércoles a una familia ourensana beneficiaria del programa de avales autonómicos. Los propietarios, menores de 36 años, adquirieron un inmueble en el Casco Vello.

La administración financiará el 20% del coste de la adquisición, y convocará próximamente ayudas complementarias para comprar en los cascos históricos

Durante la visita, Martínez Allegue recordó que el próximo 13 de marzo, la Xunta de Galicia abrirá el plazo de solicitud de la cuarta convocatoria de avales para la compra de vivienda. Los ciudadanos interesados podrán presentar sus peticiones hasta el 30 de octubre. “Seguimos axudando ós galegos na procura de vivenda, con especial énfase na mocidade”, indicaba la conselleira.

El presupuesto para esta iniciativa se eleva hasta los cinco millones de euros, con los que la administración financiará el 20% del coste de la adquisición. Además, la Xunta convocará próximamente ayudas complementarias para comprar en los cascos históricos. En Ourense, declarada Área Rexurbe, estas aportaciones alcanzarán los 15.000 euros.