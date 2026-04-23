El Concello de Ourense acumula la mayor deuda comercial por habitante

Los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al cierre de febrero de 2026, sitúan al Concello de Ourense como la administración local de España con mayor volumen de deuda comercial por habitante. La estadística, que audita mensualmente a las 157 principales entidades locales del país adscritas al modelo de cesión de tributos, refleja un incremento de las obligaciones de pago pendientes con las empresas e instituciones proveedoras del consistorio ourensano.

En términos absolutos, el Concello de Ourense cerró el mes de febrero con 28.363.904 euros contabilizados como importe de pagos pendientes. Al cruzar esta cantidad total con un censo aproximado de 105.000 habitantes, la ratio resultante es de 270,13 euros de deuda comercial por cada vecino empadronado. Esta cifra coloca a la ciudad al frente de la estadística nacional, distanciándose del resto de municipios que encabezan la lista. El segundo consistorio en este indicador es Jaén, con 201,50 euros por habitante, seguido de Parla, con 189,01 euros, y Vélez-Málaga, con 169,05 euros.

Cuatro veces más que Madrid

La diferencia estadística también se evidencia de forma notable al realizar la comparativa con ciudades de mayor tamaño poblacional. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, acumula un pasivo comercial absoluto cifrado en 215 millones de euros; sin embargo, al prorratear dicha cantidad entre sus más de 3,4 millones de residentes, el ente municipal madrileño registra una deuda por habitante de 64 euros, muy inferior a la de la capital ourensana.

La deuda comercial municipal corresponde a las facturas emitidas por empresas constructoras, pymes, autónomos y proveedores de servicios que ya han sido presentadas ante la administración local tras realizar sus trabajos, pero cuyo abono aún no se ha hecho efectivo en sus cuentas.