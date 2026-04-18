Opain acusa al Concello de usurpar las obras de la avenida de Portugal

El conflicto por la paralización de las obras de la avenida de Portugal ha derivado en un choque frontal que amenaza con acabar en la Justicia. Apenas unas horas después de que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunciara la reanudación de los trabajos mediante un contrato de emergencia adjudicado a la empresa Misturas -vinculada a la constructora Extraco, la misma firma a la que el gobierno local ya recurrió en Pena Trevinca o Celso Emilio Ferreiro-, la adjudicataria original, Opain, presentó un escrito de alegaciones exigiendo la impugnación por “nulidad radical” del decreto municipal

En la mañana de este viernes, el Concello informaba que técnicos de Misturas comenzarían a realizar mediciones topográficas en la zona para asumir las labores “necesarias para garantizar la seguridad del vial”. Este detalle técnico es clave: al tramitarse como una obra de emergencia, la ley impide ejecutar mejoras estéticas y limita la actuación estrictamente a garantizar la salubridad y evitar peligros inminentes. El propio gobierno local reconoce esta limitación al señalar que el objetivo es que la calle quede “completamente operativa desde el punto de vista de la seguridad”, lo que implica que se realizarán parches y cierres de zanjas, pero no se completará el proyecto original de humanización.

"Actuación materialmente ilegal"

El decreto municipal emitido fijaba el próximo lunes, 20 de abril, como la fecha en la que se hará efectiva la suspensión definitiva de la obra a Opain y el inicio formal de los trabajos por parte de Misturas. Sin embargo, la representación legal de Opain asegura tener “pruebas fehacientes” de que el personal de la nueva empresa entró en la zona de trabajos este viernes, tres días antes de la fecha fijada por el alcalde. Ante esto, Opain solicitó la “inmediata paralización de la intervención de la empresa ajena”, calificando su entrada de “actuación materialmente ilegal”.

El argumento central de la constructora es que no se ha culminado el expediente de resolución de los contratos que le fueron adjudicados. Opain sostiene que dichos contratos siguen “actualmente en vigor, sin que hasta la fecha se formalizase su resolución formal ni la liquidación de los mismos”, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público. Además, denuncian que no se les ha comunicado el expediente de emergencia que justificaría esta maniobra. Ante esta situación insólita de solapamiento en la calle, Opain ha lanzado una advertencia: no se hace responsable de “los daños que la situación actual pueda generar para las personas y bienes”. En su escrito, trasladan que el “exclusivamente responsable” de cualquier incidente será el Concello.