El Concello de Ourense calificará de “emergencia” las obras del socavón de Pena Trevinca

La Xunta de Goberno Local de Ourense abordará este 5 de febrero la declaración de emergencia para las obras de reparación en la calle Pena Trevinca. La propuesta surge de cara a la premura para solucionar el socavón provocado por el hundimiento de la calle el pasado 26 de enero, que mantiene cortado desde entonces un tramo de la vía. Esta declaración de emergencia permitiría a la administración Jácome adjudicar y ejecutar las obras necesarias para solucionar las causas del hundimiento de forma inmediata, saltándose los plazos y trámites burocráticos habituales de una licitación ordinaria.

En el ámbito judicial, el gobierno local deberá responder a una demanda en el juzado del Contencioso-Administrativo interpuesta por UGT. La organización ha impugnado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) publicada el pasado septiembre, y limitaba los puestos que podían acogerse al teletrabajo.

Abandono al personal

El Concello ha sido citado también para responder ante la demanda de un trabajador que reclama el reconocimiento de su derecho a ocupar el puesto de operario de cementerios como funcionario interino y el abono de los salarios atrasados hasta su incorporación efectiva en 2020, así como de la denegación de un premio de jubilación de 1.100 euros.

