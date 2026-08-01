¿Sabe usted que el Concello de Ourense colecciona cafeterías vacías?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las cafeterías municipales fantasma de Ourense
¿Sabe usted que ahora mismo las cafeterías de propiedad municipal de la city están todas vacías? ¿Que la del parque Miño está sumida en el abandono y no se esperan soluciones? ¿Que sigue en ruinas la de Pozas do Maimón? ¿Que la del Posío quedó desiertea y han tenido que volver a sacarla a concurso? ¿Que la única con perspectivas de abrir, y lo hará en pocos días, es la de la Alameda, con la pizza como estrella?
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