Infografía | La avenida de Portugal, una ratonera para más de 8.000 vecinos y 70 comerciantes

La avenida de Portugal presenta un aspecto digno de un plató de rodaje postapocalíptico o de la zona cero de un conflicto bélico, pero no es más que la perdurabilidad durante ya cerca de un año -y lo que queda- de una obra sin una planificación clara y que se extendió por toda la calle sin un orden por tramos, afectando ya a 1.200 metros desde el inicio en la intersección con la rúa Ervedelo hasta el desvío por la rúa Carriaco, intercalando zonas con acera nueva, otras con vieja y otras totalmente en tierra, a la espera de saber cuándo se reanudarán los trabajos tras el parón de la empresa por los impagos del Concello.

Infografía del estado de la avenida Portugal. | Milena | Sergio Gil

Esta situación es un problema que afecta a toda la ciudadanía al tratarse de una de las grandes arterias de la urbe y que condiciona a la movilidad general. Antes del comienzo de las obras contaba con un tráfico diario de 2.600 coches, mientras que son casi 9.000 los vecinos afectados contando la avenida y calles colindantes obligando a utilizar rampas para acceder a 46 portales y entradas de locales. En el caso de los negocios son 70 los que sufren la situación.

En un recorrido por la avenida se reconocen hasta nueve sectores diferentes de la evolución de las obras, sin tener una continuidad geográfica entre ellos.

Las cifras de la avenida de Portugal 70 Los negocios perjudicados por obra, con una afectación que va desde la pérdida de visibilidad, por elementos de la obra, hasta descenso de clientes por la dificultad de movilidad o por la imposibilidad de aparcar o acceder a la calle. También registran problemas con los proveedores, por su llegada precaria a los locales. 2.600 Cantidad de vehículos que circulaba diariamente por la avenida de Portugal antes del comienzo de las obras. Una vía que se trata de una auténtica arteria de la circulación en Ourense, que en este estado condiciona severamente la movilidad de toda la ciudadanía. 46 Cantidad de rampas que son necesarias en toda la avenida para dar acceso a los portales y negocios, especialmente entre los portales 117 y 105 y entre la rotonda de O Couto y el portal 66. Muchos de los que no tienen rampa tienen otros obstáculos que dificultan el acceso a las viviendas. 1,2 La distancia desde el inicio de la obra hasta el último punto intervenido hasta el momento alcanza los 1,2 kilómetros Un largo trayecto en los que apenas hay espacios limpios o aceras finalizadas al 100%, mezclándose restos de obra y baches, además de centenares de vecinos hartos de esta situación.

Los más críticos son los situados entre el portal 117 (tras la rúa Carriaco) y el portal 105, con intervención en estado inicial en sentido hacia O Couto y acera vieja en sentido contrario, con un solo carril habilitado y movilidad imposible.

Mientras que el otro se encuentra entre el portal 66 y la rotonda de O Couto, con especial afectación en sentido Marcelo Macías, siendo su acera un socavón de tierra, gravilla y apenas cemento.

En los extremos de la avenida, desde la intersección con Ervedelo a la rotonda de O Couto, la obra se encuentra prácticamente terminada en la acera -más allá de tubería al aire-, pero la carretera se encuentra en un estado lamentable. En la zona más próxima a Marcelo Macías aún no se ha avanzado nada, más allá del desvío por Camelias.

El Concello comunicaba ayer a Opain que reanudase los trabajos en el plazo de tres días, pero la empresa sigue sin pronunciarse. Mientras que una plataforma de vecinos y comerciantes pide proseguir con la obra de manera inmediata y exige que el Concello aclare públicamente que está ocurriendo con la tramitación de los pagos pendientes.