Los vecinos se movilizarán el lunes si no hay solución sobre la Avenida de Portugal

Alrededor de medio centenar de vecinos de la avenida de Portugal acordaron manifestarse el próximo lunes, a las 20:00 horas en la Praza do Couto, si el Concello de Ourense no reanuda los trabajos. Tras reunirse con representantes del PP, los residentes exigieron soluciones reales ante una parálisis que mantiene el barrio levantado y los negocios al límite.

Los afectados denunciaron que la obra ya estuvo detenida en diciembre, un síntoma ignorado por el gobierno local pese a ser un “secreto a voces” que el proyecto no iba bien. Los populares llevarán estas quejas a las juntas de área de este martes, respaldando la protesta ciudadana como única vía para forzar el fin de una negligencia que dura meses. Los vecinos exigieron más información y soluciones urgentes.