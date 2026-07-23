El Concello de Ourense se enquista como líder en morosidad

La parálisis financiera del Concello de Ourense suma y sigue Los últimos datos oficiales del Ministerio de Hacienda publicados este miércoles, correspondientes al mes de mayo, confirman que la ciudad ourensana se mantiene inamovible como el ayuntamiento de España en régimen de cesión con mayor deuda comercial por habitante. A día de hoy, cada vecino debe de forma virtual 308 euros a las empresas que prestan servicio a la ciudad, consolidando una primera posición de la que el consistorio es incapaz de desprenderse. Los datos del mes de mayo publicados ayer sitúan en más de 32 millones de euros las cantidades acumuladas pendientes de pago por parte del Consistorio que dirige Gonzalo Pérez Jácome.

A la cabeza del ránking

Esta asfixiante ratio sitúa a Ourense muy por encima de los municipios que le siguen en la tabla nacional, la madrileña Parla, con 260 euros por habitante, y la catalana Badalona, con 221 euros. Sin embargo, más allá de la estadística, estos datos reflejan una realidad de impagos que ya está colapsando el día a día de la ciudad y el funcionamiento de sus servicios básicos.

El exponente más grave de esta crisis se está viviendo en el transporte público, con los trabajadores del autobús urbano siguen poder cobrar su paga extra mientras la empresa ha lamentado los más de 14 millones de euros que el Concello les adeuda. Pero el agujero económico en la Praza Maior no se limita a los autobuses. La administración local arrastra también millonarias cantidades pendientes de pago con otras servicios esenciales, como la limpieza viaria y la recogida de basura o el agua. En el eslabón más frágil de esta cadena de morosidad institucional se encuentran cientos de pymes y autónomos locales.