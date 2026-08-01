El Concello de Ourense lleva tres años ocultando sus convenios

El Concello de Ourense acumula tres ejercicios consecutivos sin rendir cuentas sobre sus convenios, entre 2021 y 2023, según un informe publicado por el Consello de Contas. La ciudad comparte este dudoso honor con A Coruña, Ferrol y Santiago, los otros tres grandes concellos gallegos señalados por el órgano fiscalizador.

Contas advierte de que, debido al peso institucional y al presumible volumen de convenios de estas administraciones, su ausencia provoca “la mayor laguna de información” del conjunto de Galicia. Ninguno de los cuatro presentó tampoco una certificación negativa que acreditase la inexistencia de actividad durante esos años.

El consello de contas advierte de un uso habitual de mecanismos excepcionales para reconocer gastos

El informe analiza el cumplimiento de las entidades locales en materia de contratación, convenios y control interno. En el conjunto gallego, el grado de rendición alcanza el 78% en contratación, el 60% en convenios y el 79% en control interno. Además, más de la mitad de las comunicaciones contractuales fueron remitidas fuera de los plazos legales.

El organismo detecta también deficiencias estructurales en el control interno local, como falta de medios y planificación y utilización habitual de mecanismos excepcionales para reconocer gastos.