El gobierno municipal de Ourense comunicó, durante la celebración de las juntas de área, que plantea prescindir del Consello Municipal de Igualdade, según indicó el PSOE al término de las reuniones.

La edil responsable, Tamara Silva, habría justificado la medida por la falta de participación en este órgano, instando a los grupos de la oposición a remitir sus aportaciones por otras vías. La decisión se produce en la víspera del 25N -el Día Internacional conta la Violencia hacia las mujeres-, fecha para la que el consejo tampoco había sido convocado.

A colaboración e o consenso son fundamentais para seguir avanzando en igualdade e na loita contra a lacra da violencia machista na nosa cidade"

La portavoz del PSOE, Natalia González, reclamó al ejecutivo que rectifique esta decisión y mantenga el organismo argumentando que “non se pode privar de participación ás organizacións políticas, aos colectivos feministas, ás organizacións sindicais e ao tecido asociativo da cidade, cuxa colaboración e consenso son fundamentais para seguir avanzando en igualdade e na loita contra a lacra da violencia machista na nosa cidade”.

El ejecutivo local también descartó, según la versión de los socialistas, ampliar a corto plazo el programa Xantar na Casa. Según los datos del 9 de noviembre, el servicio cuenta con cien plazas ocupadas y doce personas en lista de espera, por lo que se había pedido crear cincuenta plazas para 2027.

Despidos en el bus urbano

La licitación del transporte urbano fue otro de los asuntos que derivó en un choque. La edil del BNG, Ruth Reza, preguntó al gobierno local por la propuesta económica de la adjudicataria, quienes habían justificado su oferta mediante el despido de trabajadores, lo cual incumple las bases de la licitación, a ojos de los nacionalistas.

Non descartaban que, unha vez adxudicado o contrato, se producisen despedimentos de persoal, pois a UTE considera excesivo o número de condutores"

El gobierno municipal confirmó que existe la posibilidad de reducir la plantilla. Según explicó Reza tras la sesión, “non descartaban que, unha vez adxudicado o contrato, se resultaba gañadora a UTE Gavilanes-Sagalés, se producisen despedimentos de persoal, pois a UTE considera excesivo o número de condutores”.