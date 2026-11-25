Emilio Delgado, líder de Frente Amplio, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en el debate a ocho.

El electoralismo en su máxima expresión. Sánchez hace de su último Consejo de Ministros un festival de pequeñas medidas, de esas que tienen gran impacto en los medios de comunicación: desde la ampliación de los días de permiso por muerte de un familiar, hasta la prolongación del controvertido impuesto a la banca. No está claro si está presentando un programa electoral o el lanzamiento del GTA VI.

En el carrusel de medidas no consensuadas con nadie, preparadas desde hace meses a la espera del momento en que puedan ser más útiles electoralmente, Sánchez anunció una serie de pequeñas rebajas fiscales para los autónomos, así como la reducción del número de declaraciones de IVA que hacer. Migajas de última hora para calmar los ánimos.

Aunque parezca una broma siniestra, Sánchez también anunció este martes dos grandes accidentes de la Alta Velocidad después, que incrementará un 50% en los próximos cinco años la inversión en mantenimiento, renovación y seguridad de la red ferroviaria.

De modo que estas medidas, algunas de las cuales son reclamadas por expertos y sectores profesionales desde hace años, se pudieron llevar a cabo hace ya tres años, pero el Gobierno lo negaba. Por lo visto, tan solo las guardaba hasta las puertas de las elecciones para comerciar voluntades y votos.

¿Funcionará en las urnas? Permítanme recordarles la cita de H. L. Mencken: “Nadie en este mundo ha perdido un céntimo por subestimar la inteligencia de las grandes masas”.

La jornada del martes estuvo marcada por los ecos del debate a ocho celebrado en RTVE el lunes por la noche. De todos los momentos inspirados del coloquio, sin duda, el mejor y más estelar tuvo lugar entre Pepa Millán, portavoz de Vox, y Oskar Matute, de Bildu.

La representante del partido de Santi Abascal, a la que llaman cariñosamente en redes “La Regañona”, confrontando con Matute, le recordó al de Bildu que “su política de vivienda consistía hasta hace poco en volar las casas cuartel de la Guardia Civil”. Sería gracioso si no fuera tan cierto.

Mucho han invertido los nacionalistas, y más aún el PSOE, en normalizar la presencia de Bildu, herederos de la banda terrorista ETA, en parlamentos e instituciones. Una normalización que se ha producido sin que ni ETA ni Bildu hayan siquiera pedido perdón por sus salvajes matanzas, ni hayan contribuido a investigar los asesinatos que aún están rodeados de misterios, ni hayan intentado reparar el dolor de las víctimas de su actividad terrorista.

Por una extraña carambola de la ley electoral, desde 1980 está prohibido publicar encuestas electorales en los cinco días anteriores a las elecciones. La iniciativa fue en su día una propuesta de Manuel Fraga después de que en las elecciones de 79 la publicación de un sondeo que daba malos resultados a su Coalición Democrática supuso, en su opinión, la desmovilización de sus votantes. Fue aprobada entonces por unanimidad y hoy, en la era de la IA, la prensa globalizada y las redes sociales, parece una coña marinera más que una ley.

Entre otras cosas porque, en contra de lo que mucha gente cree, no está prohibido realizar encuestas sino publicarlas. En los últimos años los sondeos han seguido tomando la temperatura hasta el último instante de la campaña, publicando los resultados en las redes sociales, sustituyendo los nombres de los partidos por vegetales del color que identifica a cada uno de ellos. Dicho de otro modo, una ley anticuada y absurda.

De todos modos, en estas elecciones ni siquiera habrá que seguir la evolución del brócoli y la remolacha en Twitter, porque el periódico australiano The Adelaide Review ofrece desde este martes su sondeo diario sobre las elecciones en España, elaborado por Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP). Se trata de un tracking de entre 300 y 400 entrevistas diarias hasta alcanzar las 3.000 el próximo sábado. No es gran cosa, pero es una iniciativa que, sin duda, será replicada por otros.

En su última entrevista en RNE, Sánchez se ha sumado al aluvión de voces que ponen en duda la limpieza del proceso electoral, con idénticas acusaciones que las que le ha dedicado a él la oposición: “No tengo claro que PP y Vox vayan a aceptar el resultado electoral si no suman”.

En medio de este inédito suelo embarrado, la oposición ha reiterado que Sánchez no va a marcharse sin más, en caso de que se produzca la derrota electoral que pronostican todas las encuestas menos el CIS cocinado por el chef Tezanos.

La polémica de las urnas de cartón paralelas en los consulados, para los votos que el Tribunal Supremo ha considerado ilegales, podría ser la excusa para tratar de impugnar total o parcialmente el proceso, si es que la diferencia de votos para la victoria de las izquierdas no es demasiado grande.

Desde Vox insisten en que, en línea con el PP, pese a que no se fían de Sánchez, y hay pruebas más que evidentes de trampas y limbos legales -comenzando por la propia Ley de Nietos-, una movilización masiva del voto antisanchista podría dificultar sobremanera cualquier intento de tongo electoral. Paradójicamente, desde el PSOE esgrimen el mismo argumento en sentido contrario: si muchos progresistas acuden a las urnas, no habrá una tangana legal postelectoral instigada por la derecha para decidir el ganador.

Un recordatorio: la especialidad de Sánchez es el bloqueo institucional. El líder socialista se mueve mejor en la excepcionalidad que en el cauce democrático. Eso explica por qué pareció tan cómodo con las medidas excepcionales de la pandemia, o por qué ha hecho uso una y otra vez de la herramienta excepcional del decreto ley.

Sánchez también se situó en contra de los intereses de toda España, e incluso contra su propio partido, para no abstenerse en 2016, y bloquear la investidura de Mariano Rajoy. Tras innumerables presiones, mantuvo su enroque, abocando al país a la parálisis, y a su partido a una suerte de harakiri. A finales de octubre de ese año, tras tres meses de enroque sanchista, fue forzado a dimitir como diputado socialista, permitiendo así la abstención del PSOE y el inicio de la legislatura. El resto de la historia, primarias trampa con votos manoseados tras un biombo, ya es de sobra conocida.

Y más rarezas y actuaciones insólitas: A día de hoy, Sánchez lleva 1.059 días gobernando sin presupuestos y no parece importarle. El maldito récord de la historia de la democracia española.

Quizá eso explica la valoración que hizo Feijóo ayer: “El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios”.