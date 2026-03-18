El Concello de Ourense recula ahora con la Plaza de Abastos y dice que aceptará la ayuda de Xunta y Diputación
INSTALACIONES NECESARIAS
El Concello de Ourense abre la puerta a financiación externa y deja en manos de los placeros el proyecto para reactivar la Plaza de Abastos.
Nuevo giro de guion en el eterno conflicto de la Plaza de Abastos de Ourense. Tras años de bloqueos y amenazas de desalojo por parte del gobierno local señaló en junta de área este martes, según informó el PSOE, que el Concello no dispone de un proyecto propio para la distribución de los puestos en el edificio rehabilitado, por lo que parece renunciar a la ejecución subsidiaria de las obras y traslada ahora la iniciativa técnica a los propios placeros.
La noticia más relevante sería la apertura del Concello a aceptar, por fin, la financiación externa de la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense, una ayuda que hasta hace poco era rechazada frontalmente.
Con esta postura, el Concello condiciona el futuro del traslado al proyecto que presenten los comerciantes, quienes deberán detallar las instalaciones de frío y suministros necesarias. Este movimiento podría desbloquear un conflicto judicializado que mantiene paralizada una inversión millonaria.
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