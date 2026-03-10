Luis Menor pide “coñecer a conta antes de pagar” en la Plaza de Abastos de Ourense

Luis Menor, presidente provincial, reitera que Xunta y Diputación están dispuestas a colaborar, pero duda del proyecto adelantado por el alcalde

Interior del reformado edificio de la Plaza de Abastos.

El presidente provincial, Luis Menor, considera que el Concello de Ourense va “de ocorrencia en ocorrenciarespecto a la Plaza de Abastos, después de que el regidor adelantara que tomarán las riendas de la obra pendiente, esperando que la propuesta de financiación por parte de Xunta y Diputación continúe.

Non vamos a ir a unha situación na que o Concello invita e a Xunta e a Deputación pagan. Antes de pagar, queremos saber cal é a conta, e queremos saber que é o que se vai a facer"

“A Deputación, mesmo a Xunta de Galicia, mantemos intecta a vontade de diálogo. Pero, evidentemente, non vamos a ir a unha situación na que o Concello invita e a Xunta e a Deputación pagan. Antes de pagar, queremos saber cal é a conta, e queremos saber que é o que se vai a facer”.

Recuerda Menor que “non é un problema de cartos, porque segundo el (Jácome), pasamos de 2 millóns a 800.000 euros. O que dudamos moi seriamente é que con eses 800.000 € se poidan solventar tódalas deficiencias que ten o edificio”.

