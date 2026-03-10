Luis Menor pide “coñecer a conta antes de pagar” en la Plaza de Abastos de Ourense
Luis Menor, presidente provincial, reitera que Xunta y Diputación están dispuestas a colaborar, pero duda del proyecto adelantado por el alcalde
El presidente provincial, Luis Menor, considera que el Concello de Ourense va “de ocorrencia en ocorrencia” respecto a la Plaza de Abastos, después de que el regidor adelantara que tomarán las riendas de la obra pendiente, esperando que la propuesta de financiación por parte de Xunta y Diputación continúe.
Non vamos a ir a unha situación na que o Concello invita e a Xunta e a Deputación pagan. Antes de pagar, queremos saber cal é a conta, e queremos saber que é o que se vai a facer"
“A Deputación, mesmo a Xunta de Galicia, mantemos intecta a vontade de diálogo. Pero, evidentemente, non vamos a ir a unha situación na que o Concello invita e a Xunta e a Deputación pagan. Antes de pagar, queremos saber cal é a conta, e queremos saber que é o que se vai a facer”.
Recuerda Menor que “non é un problema de cartos, porque segundo el (Jácome), pasamos de 2 millóns a 800.000 euros. O que dudamos moi seriamente é que con eses 800.000 € se poidan solventar tódalas deficiencias que ten o edificio”.
