Escala el conflicto por el derribo de la Casa de Baños

A la izquierda, el trabajo de forja de la escalera entre los escombros. A la derecha, el mismo trabajo en la escalinata.

El derribo de la Casa de Baños de Ourense ha vuelto a parar momentáneamente. Los trabajos en los edificios traseros se han vuelto a interrumpir, pese a que el Concello de Ourense había ignorado inicialmente el requerimiento de la dirección xeral de Patrimonio, y continuado con la demolición del inmueble, las máquinas volvían a parar ayer viernes después de que fuera necesario la intervención de las autoridades.

Solicitouse, tal e como establece o protocolo para estes casos, o desprazamento da Policía Autonómica"

Fuentes de la dirección xeral de Patrimonio explicaban que “solicitouse, tal e como establece o protocolo para estes casos, o desprazamento da Policía Autonómica” hasta el paseo del Barbaña para asegurarse de que su requerimiento de para la demolición se cumple. Al mismo tiempo, el organismo de la Xunta de Galicia recuerda que “notificou de oficio ó Concello a petición de todos os datos sobre este feito, e tamén o emprazou á paralización da demolición do inmoble ata que se resolvan e clarifiquen as actuacións sobre este ben”.

El estado del edificio tras parar de nuevo los trabajos. | José Paz

La intervención de la Xunta era necesaria, puesto que la Casa de Baños está incluida en un conjunto monumental que goza de la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), desde el año 2007, lo cual hace obligatorio un plan especial a la hora de realizar cualquier intervención, pudiendo derivarse sanciones en caso contrario. Por el momento, ni el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ni el concelleiro responsable de Patrimonio, Francisco Lorenzo, se han pronunciado sobre la supuesta necesidad del derribo.

Entre escombros

Parados los trabajos, la preocupación se traslada a conservar algunos de los elementos característicos de la Casa de Baños de cara a una posible restauración. Por ese motivo, el Centro Cultural Daniel Vázquez-Gulías acudía ayer a la zona para documentar la situación de algunas piezas.

Nos preocupa mucho que las roben. Eran un diseño de Vázquez-Gulías, muy parecido a las del Hotel Roma"

Su presidenta, Lucila Vázquez-Gulías, nieta del arquitecto que diseñó el edificio, indicaba que encontraron entre los escombros algunas de las piezas metálicas de forja que formaban parte de la escalinata central, elaboradas por la fundición Malingre, que funcionó en Ourense hasta el año 1979, y “nos preocupa mucho que las roben. Eran un diseño de Vázquez-Gulías, muy parecido a las del Hotel Roma”.

A este respecto, el grupo municipal del PSOE reclamaba ayer “unha inspección presencial do inmoble, e que se identifiquen, documenten e custodien os elementos históricos retirados”, indicaba su portavoz, Natalia González.

Recorrido judicial

A calquera particular que fixera isto apareceríalle a policía e levaríano detido"

Al mismo tiempo, el BNG pide a Patrimonio que tome medidas legales ante lo que consideran “un escándalo”, en palabras del portavoz Luis Seara.

“A calquera particular que fixera isto apareceríalle a policía e levaríano detido”, añadía Seara, quien ha exigido a la Xunta “denunciar os feitos no xulgado por non acatar a súa propia orde de protección”. El BNG también cree que el derribo va contra el artículo 54 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

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