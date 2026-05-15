El Concello prohíbe hacer uso de los garajes en O Couto

Los residentes de las calles Dalí, Vila Real y Francisco de Moure se unen al grupo de afectados por las fiestas. A la restricción habitual para circular debido a la instalación de barracas en ellas, este año se le ha unido la prohibición del uso de los vados permanentes, impidiendo el acceso y salida de los garajes particulares.

Non se puxeron en contacto con nós; apareceu o cartel e nada máis"

Esta medida afecta a los vecinos desde las 18,00 horas del viernes, y a partir de las 17,00 horas durante el fin de semana. Los afectados critican la falta de una comunicación oficial previa, señalando que la normativa solo se dio a conocer mediante carteles colocados en los vados pocos días antes del inicio de las celebraciones. Como explica Camilo García, “é a primeira vez que prohiben o uso das nosas prazas de garaxe nunhas horas determinadas”. La falta de diálogo es un punto crítico, pues “non se puxeron en contacto con nós; apareceu o cartel e nada máis”, resalta Diego Lorenzo. Esta decisión dificulta la vida diaria de quienes dependen de sus vehículos por motivos de salud o trabajo, ya que, según denuncian, “somos persoas maiores que dependemos do coche para podernos desprazar a moitos sitios”, tercia Segunda Jardón.

Dixéronme que mas arranxara, que eles non tiñan outra forma, que era a norma e fóra"

La respuesta de las autoridades locales no ha satisfecho a los vecinos, quienes recibieron contestaciones poco constructivas al solicitar soluciones. “Dixéronme que mas arranxara, que eles non tiñan outra forma, que era a norma e fóra”, indica Marta García.

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