Las calles céntricas de Ourense cortadas por las fiestas del barrio de O Couto

El barrio de O Couto, en Ourense, sufrirá cortes de tráfico entre el 14 y 17 de mayo por las fiestas.

Las fiestas populares del barrio de O Couto, en Ourense, provocarán cortes y restricciones de tráfico entre los días 14 y 17 de mayo, según ha informado la Policía Local, con el objetivo de garantizar el desarrollo de los eventos y la seguridad ciudadana.

Una de las principales afecciones será la Rúa Francisco de Moure, que permanecerá cortada desde este momento y hasta la finalización de las celebraciones, debido a la instalación de infraestructuras y mobiliario del evento que impiden la circulación de vehículos.

Cortes por franjas horarias en varias calles del barrio

En la Rúa Dalí se aplicarán cortes intermitentes según el siguiente horario:

Jueves 14 y viernes 15: desde las 18.00 horas hasta el fin de la jornada

Sábado 16 y domingo 17: desde las 17.00 horas hasta la finalización de los actos

Además, la Rúa Pardo de Cela sufrirá cortes el sábado 16 desde las 23.15 horas debido al espectáculo pirotécnico y al despliegue del perímetro de seguridad.

La Policía Local advierte de que, en función de las necesidades operativas, podrán realizarse también cortes puntuales en otras calles del barrio para facilitar el tránsito peatonal durante las fiestas.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar itinerarios alternativos y atender en todo momento la señalización provisional y las indicaciones de los agentes.